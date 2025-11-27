Secondo il Centro tedesco di cardiologia della Charité, la vaccinazione antinfluenzale non solo riduce il rischio di infezione, ma aiuta anche a prevenire infarti e complicanze cardiovascolari, diventando una delle colonne portanti della prevenzione cardiaca.

Quando arriva l'inverno, non aumentano solo i casi di influenza: cresce anche il numero di infarti: il legame tra virus e cuore è più stretto di quanto molti immaginiamo.

Lo confermano i cardiologi del Centro tedesco di cardiologia (DHZC), secondo cui il vaccino antinfluenzale offre una protezione doppia: difende dall'infezione e riduce il rischio che un'infiammazione acuta scateni un evento cardiovascolare.

«La vaccinazione antinfluenzale fa parte della prevenzione dell'infarto», sottolinea il professor Ulf Landmesser, vice direttore medico del DHZC. Una posizione supportata da un nuovo documento pubblicato sull'European Heart Journal, firmato da specialisti come Bettina Heidecker e Felix Schönrath, che sintetizza studi clinici, analisi dei dati e ricerche sui meccanismi biologici coinvolti.

Il motivo

Il motivo è semplice: l'influenza mette sotto forte stress l'intero organismo, attivando reazioni infiammatorie che colpiscono anche cuore e vasi sanguigni.

Queste risposte possono destabilizzare le placche presenti nelle arterie o favorire la formazione di coaguli, due dei principali inneschi dell'infarto. «Il vaccino protegge due volte: impedisce il contagio e previene l'ondata infiammatoria che può danneggiare cuore e vasi», spiega Heidecker.

Secondo il documento, la vaccinazione si affianca così alle tre grandi strategie della prevenzione cardiovascolare – controllo della pressione, dei grassi nel sangue e della glicemia – diventando a tutti gli effetti la quarta colonna della protezione cardiaca.

I benefici sono particolarmente marcati per chi soffre di coronaropatie, insufficienza cardiaca o ha già avuto un infarto.

Meglio vaccinarsi prima della stagione influenzale

I cardiologi ricordano che il momento ideale per vaccinarsi è prima dell'inizio della stagione influenzale, ma anche una somministrazione più tardiva resta utile: «Una vaccinazione a dicembre o gennaio ha comunque senso, perché il virus circola ancora», precisa Schönrath.

La protezione si sviluppa in circa due settimane, un periodo in cui chi ha patologie pregresse resta particolarmente vulnerabile.

Durante un'infezione influenzale, il sistema immunitario rilascia sostanze infiammatorie che possono irritare le pareti dei vasi e rendere instabili i depositi di grasso.

Se questi si rompono, si rischia un'occlusione arteriosa. Ecco perché gli esperti consigliano il vaccino soprattutto a persone con malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, over 60, donne in gravidanza e soggetti immunodepressi.

La conclusione dei cardiologi è netta: integrare la vaccinazione antinfluenzale nella routine di prevenzione potrebbe ridurre in modo significativo il numero di infarti invernali. Un gesto semplice, ma con un impatto che va ben oltre la protezione dal virus.