Uno studio mostra che suono e memoria seguono regole diverse: ciò che è piacevole all'orecchio non sempre resta impresso.

Altre, magari meno armoniose, restano invece impresse con sorprendente facilità. Non è solo una questione di attenzione o interesse. A fare la differenza è il suono stesso delle parole, che agisce prima e più in profondità del significato.

A chiarirlo è una ricerca condotta dalla Università di Vienna, pubblicata su PLOS One. Lo studio mostra che il nostro cervello non ricorda le parole solo per ciò che significano, ma anche – e talvolta soprattutto – per come suonano. E il criterio che rende un suono gradevole non coincide con quello che lo rende memorabile.

Nell'esperimento, cento adulti anglofoni hanno ascoltato e letto parole inventate, prive di significato, come «clisious» o «smanious». In questo modo i ricercatori hanno potuto isolare l'effetto del suono, senza interferenze emotive o semantiche. Dopo una fase di apprendimento, ai partecipanti è stato chiesto di ricordare le parole e di valutarne la piacevolezza.

Il risultato è stato netto. Le parole ricordate meglio non erano necessariamente quelle giudicate più belle. Al contrario, molti suoni armoniosi ottenevano valutazioni alte, ma venivano dimenticati più facilmente. «Abbiamo visto che le parole meglio ricordate venivano spesso giudicate anche più belle, ma non coincidevano sempre con quelle progettate per essere particolarmente piacevoli», spiega la responsabile dello studio Theresa Matzinger.

Il punto chiave è la familiarità. I suoni molto comuni risultano fluidi e gradevoli perché si inseriscono senza attrito nel nostro sistema linguistico. Proprio questa «scorrevolezza», però, li rende meno distintivi e quindi meno facili da ricordare. La memoria, al contrario, sembra preferire parole con una struttura sonora leggermente insolita, capace di emergere dal rumore di fondo.

C'è anche un effetto di ritorno: le parole che restano impresse tendono a essere giudicate più belle in un secondo momento. In altre parole, ciò che ricordiamo finisce per piacerci di più. Bellezza e memoria, quindi, non coincidono, ma dialogano in modo asimmetrico.

La conclusione è semplice ma controintuitiva: ciò che suona bene non è automaticamente ciò che resta. Il nostro orecchio ama la familiarità, la memoria invece cerca la differenza. E spesso è proprio una lieve stranezza sonora a fare la differenza tra una parola che svanisce e una che resta.