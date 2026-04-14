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Il «viaggio mentale nel tempo» aiuta a pianificare e ridurre lo stress, ma può trasformarsi in un circolo di pensieri negativi.

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Immaginare il futuro è un'attività mentale quotidiana.

Prima di una decisione, di un incontro o di un cambiamento, la mente costruisce scenari, valuta conseguenze e anticipa possibili risultati. Questo processo, noto come «viaggio mentale nel tempo», è fondamentale per organizzare la vita e ridurre l'incertezza.

Una ricerca della Ruhr-Universität Bochum, pubblicata su «Psychological Review», spiega perché alcune persone utilizzano questa capacità più di altre.

Vantaggi concreti

Secondo lo psicologo Ekrem Dere, il meccanismo è legato al sistema di ricompensa del cervello: quando immaginare il futuro porta a una soluzione efficace, il cervello registra l'esperienza come positiva e tende a ripeterla.

«Il vantaggio del pensiero orientato al futuro è chiaro: permette di affrontare meglio la vita quotidiana e ridurre lo stress, rendendo gli eventi più prevedibili», spiega Dere.

Un principio noto in psicologia: i comportamenti che producono benefici vengono rinforzati e diventano abitudini.

Alcune persone sviluppano così una forte tendenza a pianificare e anticipare ogni dettaglio. I vantaggi sono concreti: decisioni più consapevoli, migliore gestione dei rischi e maggiore senso di controllo.

Il pericolo dell'overthinking

Tuttavia, lo stesso meccanismo può trasformarsi in un limite. Quando il pensiero si concentra su scenari negativi, può sfociare nel cosiddetto overthinking. Le preoccupazioni aumentano, le aspettative diventano pessimistiche e lo stress cresce.

«In alcuni casi, questa funzione può essere assorbita da processi che mantengono il disagio psicologico», avverte Dere.

I pensieri negativi tendono a ripetersi, creando schemi mentali difficili da interrompere. Nel tempo possono influire sull'autostima, amplificare i problemi percepiti e favorire comportamenti evitanti.

Un approccio consapevole, la giusta via di mezzo

La differenza non sta nel pensare al futuro, ma nel modo in cui lo si fa. Immaginare soluzioni realistiche può essere utile e protettivo.

Al contrario, proiettare costantemente esiti negativi rischia di alimentare ansia e tensione.

Per questo, gli esperti suggeriscono un approccio più consapevole: riconoscere i pensieri ripetitivi, interrompere le proiezioni catastrofiche e orientare l'attenzione verso strategie concrete.

Il viaggio mentale nel tempo resta una risorsa preziosa, ma funziona davvero solo quando viene utilizzato in modo equilibrato.