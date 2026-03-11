  1. Clienti privati
Giornata internazionale del riciclaggio Perché il riciclo è più che una semplice separazione dei rifiuti

Mario Stübi

11.3.2026

"Buttare via" era ieri: Il riciclo degli smartphone difettosi mantiene le materie prime nel ciclo.
"Buttare via" era ieri: Il riciclo degli smartphone difettosi mantiene le materie prime nel ciclo.
Immagine: Pexels, Shvets production

Attenzione, detective delle materie prime: Gli smartphone inutilizzati contengono materiali preziosi. La Giornata internazionale del riciclo del 18 marzo vi invita a cercare gli indizi.

In collaborazione con Swisscom

11.03.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Giornata internazionale del riciclo del 18 marzo sensibilizza alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare.
  • Gli smartphone inutilizzati o difettosi contengono preziose materie prime che possono essere riciclate.
  • Swisscom offre programmi di riciclaggio e preserva le risorse.
Mostra di più

Che si tratti di differenziare i rifiuti domestici o di fare acquisti in un negozio di seconda mano, il riciclaggio fa parte della nostra quotidianità: Il riciclaggio fa parte della nostra vita quotidiana, e per una buona ragione. Se smaltite correttamente i materiali usati e acquistate prodotti riciclati, conservate le risorse e contribuite a proteggere l'ambiente.

Riciclare significa raccogliere i materiali usati, selezionarli e lavorarli in modo da poterli riutilizzare nella produzione. Ciò consente di risparmiare energia, ridurre i rifiuti ed è persino oggetto di una giornata internazionale di azione.

Il 18 marzo è la Giornata internazionale del riciclaggio

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul riciclo e sulla tutela dell'ambiente, nel 2018 la Global Recycling Foundation ha lanciato la Giornata Internazionale del riciclo. La giornata si svolge il 18 marzo. L'anno scorso, oltre 200 comuni, scuole e aziende in tutta la Svizzera hanno partecipato a varie attività.

Se volete attivarvi in prima persona, potete partecipare, ad esempio, alle campagne di raccolta dei telefoni cellulari: Oltre al vetro, agli indumenti e alla plastica usati, anche gli smartphone inutilizzati e difettosi possono essere riciclati. Questi "rifiuti elettronici" nascondono in realtà veri e propri tesori.

Le case svizzere sono un vero e proprio tesoro di smartphone che possono essere riparati o i cui materiali possono essere riciclati. I dispositivi contengono materie prime preziose come oro, cobalto o litio, la cui estrazione provoca elevate emissioni di CO₂. Presso Swisscom, questi smartphone inutilizzati possono essere messi nelle cassette di raccolta e donati a Mobile Aid o venduti.

Economia circolare: come funziona

Swisscom ricicla gli smartphone a seconda delle condizioni del dispositivo. Una volta consegnati, Swisscom testa e ripara i dispositivi rotti, cancella i dati personali e li rimette in circolo o li smaltisce correttamente. Con il programma Swisscom Mobile Aid, l'azienda dona il ricavato dei cellulari ricondizionati e del riciclo delle materie prime ai bambini bisognosi.

L'economia circolare significa utilizzare le risorse il più a lungo possibile, riutilizzandole, riciclandole, riparandole e mantenendole in cicli materiali chiusi, invece di smaltirle dopo un solo utilizzo. Anche voi potete partecipare all'economia circolare - nella Giornata del Riciclo e ogni altro giorno.

Questo contributo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom

Swisscom si impegna a favore della sostenibilità ecologica, sociale ed economica, per proteggere l’ambiente, per uno stile di vita corretto e per un utilizzo responsabile dei media digitali. L’azienda ICT leader in Svizzera è già stata premiata diverse volte per il suo impegno a favore della sostenibilità ed è stata nominata da TIME Magazine tra le 500 società più sostenibili al mondo nel 2024. Swisscom Campus propone conoscenze e consigli preziosi nonché informazioni sui media digitali e sul loro utilizzo nella vita quotidiana.

Sostenibilità

Iniezione di CO₂ nel sottosuolo. Anche la Svizzera sta sperimentando questa strategia di protezione del clima

Iniezione di CO₂ nel sottosuoloAnche la Svizzera sta sperimentando questa strategia di protezione del clima

I giovani in rete. Quanto i selfie influenzano l'immagine del corpo

I giovani in reteQuanto i selfie influenzano l'immagine del corpo

E-mobilità. Da zero a pieno: com'è facile ricaricare la tua e-car

E-mobilitàDa zero a pieno: com'è facile ricaricare la tua e-car

