Che si tratti di differenziare i rifiuti domestici o di fare acquisti in un negozio di seconda mano, il riciclaggio fa parte della nostra quotidianità: Il riciclaggio fa parte della nostra vita quotidiana, e per una buona ragione. Se smaltite correttamente i materiali usati e acquistate prodotti riciclati, conservate le risorse e contribuite a proteggere l'ambiente.
Riciclare significa raccogliere i materiali usati, selezionarli e lavorarli in modo da poterli riutilizzare nella produzione. Ciò consente di risparmiare energia, ridurre i rifiuti ed è persino oggetto di una giornata internazionale di azione.
Il 18 marzo è la Giornata internazionale del riciclaggio
Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul riciclo e sulla tutela dell'ambiente, nel 2018 la Global Recycling Foundation ha lanciato la Giornata Internazionale del riciclo. La giornata si svolge il 18 marzo. L'anno scorso, oltre 200 comuni, scuole e aziende in tutta la Svizzera hanno partecipato a varie attività.
Se volete attivarvi in prima persona, potete partecipare, ad esempio, alle campagne di raccolta dei telefoni cellulari: Oltre al vetro, agli indumenti e alla plastica usati, anche gli smartphone inutilizzati e difettosi possono essere riciclati. Questi "rifiuti elettronici" nascondono in realtà veri e propri tesori.
Le case svizzere sono un vero e proprio tesoro di smartphone che possono essere riparati o i cui materiali possono essere riciclati. I dispositivi contengono materie prime preziose come oro, cobalto o litio, la cui estrazione provoca elevate emissioni di CO₂. Presso Swisscom, questi smartphone inutilizzati possono essere messi nelle cassette di raccolta e donati a Mobile Aid o venduti.
Economia circolare: come funziona
Swisscom ricicla gli smartphone a seconda delle condizioni del dispositivo. Una volta consegnati, Swisscom testa e ripara i dispositivi rotti, cancella i dati personali e li rimette in circolo o li smaltisce correttamente. Con il programma Swisscom Mobile Aid, l'azienda dona il ricavato dei cellulari ricondizionati e del riciclo delle materie prime ai bambini bisognosi.
L'economia circolare significa utilizzare le risorse il più a lungo possibile, riutilizzandole, riciclandole, riparandole e mantenendole in cicli materiali chiusi, invece di smaltirle dopo un solo utilizzo. Anche voi potete partecipare all'economia circolare - nella Giornata del Riciclo e ogni altro giorno.
Questo contributo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom
Swisscom si impegna a favore della sostenibilità ecologica, sociale ed economica, per proteggere l’ambiente, per uno stile di vita corretto e per un utilizzo responsabile dei media digitali. L’azienda ICT leader in Svizzera è già stata premiata diverse volte per il suo impegno a favore della sostenibilità ed è stata nominata da TIME Magazine tra le 500 società più sostenibili al mondo nel 2024. Swisscom Campus propone conoscenze e consigli preziosi nonché informazioni sui media digitali e sul loro utilizzo nella vita quotidiana.