Che si tratti di inceppamenti della carta, di inchiostro secco o di messaggi di errore: Le stampanti ci portano ancora regolarmente sull'orlo della disperazione. Gemini @blue News

Tra tutte le reliquie del mondo analogico, una è particolarmente recalcitrante: la stampante. Si nasconde fra l'intelligenza artificiale, le criptovalute e i flussi di lavoro senza carta.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Negli ultimi decenni il progresso tecnologico ha stravolto quasi ogni angolo della nostra vita quotidiana.

Gli smartphone hanno sostituito telefoni, macchine fotografiche, navigatori satellitari e scanner. I tablet hanno sostituito i block notes e l'intelligenza artificiale ci aiuta in molte situazioni quotidiane.

Eppure c'è un dispositivo che resiste ostinatamente a questo sviluppo. Non perché sia necessario, ma perché ha costruito per decenni un baluardo di burocrazia, modelli di business e inerzia tecnica. Stiamo parlando, ovviamente, della stampante.

Mentre i robot fanno le capriole e i chatbot scrivono documenti legali, la stampante segnala codici di errore criptici, chiede inchiostro giallo per una stampa in bianco e nero e sciopera su un tentativo di connessione su due.

Basta un aggiornamento e improvvisamente non riconosce né la carta né le cartucce. Una volta Xerox definiva i suoi dispositivi «scimmieschi». Oggi la scimmia è arrivata da tempo nella Silicon Valley. Solo la stampante è rimasta in ufficio.

Oro liquido dell'era analogica

Il vero scandalo, tuttavia, si nasconde dietro lo sportello di quei mostri ingombranti. HP, Canon e altri produttori a volte vendono i loro dispositivi a prezzi stracciati con l'obiettivo di rifinirli in seguito con costosi materiali di consumo.

Il cosiddetto modello a rasoio si trasforma in una perfida fregatura. Un litro di inchiostro originale a volte costa più dello champagne più costoso in un club di alta classe. L'uso di cartucce non ufficiali? Spesso viene impedito dagli aggiornamenti del firmware.

Il CEO di HP ammette apertamente che i clienti che non stampano regolarmente o che non acquistano prodotti originali sono «un cattivo investimento».

Canon, invece, è stata citata in giudizio perché i suoi dispositivi multifunzione non effettuavano nemmeno la scansione in assenza di inchiostro. Un esempio lampante del concetto innovativo dell'industria delle stampanti di vendere funzionalità attraverso restrizioni.

Inceppamento della carta come modello di business

Anche a chi si emancipa dall'inchiostro e passa alle stampanti laser non va molto meglio. Strisce, macchie, stampe storte. I dispositivi stessi sono meccanicamente fragili, la loro durata di vita è inferiore a quella promessa e le riparazioni sono raramente utili.

Se anche la WLAN è instabile o il sistema operativo rifiuta i driver, il processo di stampa diventa un'odissea.

Il fatto peggiore è che raramente si ha bisogno della stampante. I documenti possono essere firmati digitalmente, i moduli possono essere compilati online, le scansioni possono essere effettuate tramite smartphone. Solo alcune fortezze analogiche della burocrazia richiedono ancora la carta con inchiostro e penna, preferibilmente con un timbro.

La stampante non è più uno strumento, ma un simbolo. È sinonimo di un sistema che ammette la digitalizzazione solo quando non sconvolge il vecchio ordine. Di un modello di consumo che monetizza la frustrazione.

Per un'industria che crea problemi per vendere soluzioni a caro prezzo. E per una società che crede ancora che non ci sia nulla di più vincolante di un'espressione.

Forse è questo il vero motivo per cui la stampante è sopravvissuta fino a oggi senza evolversi veramente. Perché ci ricorda che la tecnologia da sola non porta al progresso.

Finché i processi, le normative e la mentalità rimarranno ancorati allo scorso millennio, il progresso continuerà ad aspettare in coda, proprio dietro l'inceppamento della carta nel secondo vassoio.