Indipendentemente dagli aggiornamenti, riavviare il cellulare di tanto in tanto non è una cattiva idea. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Un riavvio può fare miracoli, non solo per noi esseri umani, ma anche per i nostri telefoni cellulari che vengono costantemente utilizzati. Questo non solo migliora le prestazioni, ma prolunga anche la vita del telefono.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

I nostri smartphone rimangono accesi ormai sempre, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, 365 gironi all'anno, spesso senza interruzioni, a meno che la batteria non ceda.

Ma questo funzionamento continuo, per il quale i moderni telefoni cellulari sono stati progettati, presenta delle insidie. I processi e i dati temporanei si accumulano in background, rallentando gradualmente il sistema.

In questo caso può essere utile un semplice riavvio, noto come soft reset. Questo comporta lo spegnimento dell'intero sistema operativo, la chiusura di tutte le applicazioni, la disconnessione delle connessioni e la cancellazione della RAM. Il risultato è un avvio pulito e prestazioni sensibilmente migliori.

Ecco cinque motivi convincenti per cui dovreste concedere regolarmente un breve time-out al vostro smartphone.

Pulizia della memoria: più spazio, più velocità

Ogni app aperta, ogni sito web visitato e ogni processo avviato lascia tracce nella memoria dello smartphone. Anche quando si chiude un'applicazione, parti di essa possono rimanere attive in background e occupare memoria preziosa.

Un riavvio termina rigorosamente questi processi non necessari e svuota completamente la RAM. Il risultato è un notevole miglioramento delle prestazioni del sistema e un funzionamento più fluido. «È come riordinare una scrivania ingombra», spiega un ingegnere software a giga.de, «si crea spazio per nuove cose e si trova tutto più velocemente».

Aggiornamenti del sistema: integrazione completa degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti software spesso non portano solo nuove funzioni, ma anche importanti correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Anche se molti aggiornamenti vengono installati in background, spesso è necessario un riavvio per integrare completamente le modifiche.

Solo così è possibile caricare correttamente tutti i nuovi file e correggere eventuali problemi di compatibilità con i vecchi componenti software. Se non si riavvia, si corre il rischio che le nuove funzioni non funzionino correttamente o che il sistema diventi instabile.

Miglioramento delle prestazioni: addio a balbettii e ritardi

Il vostro smartphone reagisce improvvisamente in modo più lento, le app si caricano lentamente o l'input è ritardato. Questi sintomi sono spesso il risultato di un sistema sovraccarico.

Un riavvio cancella la memoria temporanea, termina i processi bloccati e dà al sistema operativo la possibilità di ripartire. In questo modo si ottiene un tempo di risposta significativamente migliore e un'esperienza d'uso complessivamente più fluida.

Risoluzione dei problemi: la soluzione rapida per problemi inspiegabili

A volte lo smartphone non vuole saperne di funzionare. Le app si bloccano, le connessioni Wi-Fi si interrompono o il display non risponde. Prima di cercare soluzioni complesse, provate a riavviare.

Molti errori software temporanei causati da applicazioni o processi di sistema malfunzionanti possono essere risolti in modo semplice e veloce. Spesso è il primo e più semplice passo verso la risoluzione del problema.

Miglioramento della durata della batteria: efficienza invece di sprecare energia

I processi in background e i dati della cache accumulati nel corso della giornata possono consumare notevoli quantità di batteria senza che l'utente se ne accorga.

Un riavvio pone fine a questi sprechi di energia nascosti e cancella la cache.

Il risultato è una gestione energetica ottimizzata e, in molti casi, una durata della batteria notevolmente superiore. Una piccola misura che ha un grande impatto sulla durata del dispositivo.