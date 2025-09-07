Possibili attacchi di spionaggioPericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi
Sven Ziegler
7.9.2025
Ricercatori di sicurezza segnalano una pericolosa vulnerabilità in WhatsApp sui dispositivi Apple. Gli aggressori possono accedere ai dati senza l'intervento dell'utente. Meta raccomanda urgentemente un aggiornamento.
Sven Ziegler
07.09.2025, 06:00
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
Una vulnerabilità in WhatsApp per iOS e macOS consente i cosiddetti attacchi zero-click.
Gli hacker possono utilizzare file immagine manipolati per accedere a dati riservati.
Gli utenti interessati dovrebbero aggiornare immediatamente i loro dispositivi alla versione più recente.
Gli utenti di WhatsApp su dispositivi Apple sono attualmente affetti da una grave vulnerabilità di sicurezza.
Secondo il team di sviluppo di WhatsApp, gli aggressori possono accedere a iPhone, iPad e Mac grazie a un bug presente nelle versioni dell'app precedenti alla v2.25.21.73, senza che le vittime stesse clicchino o aprano alcunché.
La vulnerabilità, nota come CVE-2025-55177, consente i cosiddetti exploit zero-click. È sufficiente che un file manipolato venga elaborato tramite la sincronizzazione dei messaggi.
In combinazione con un'altra vulnerabilità di Apple, il rischio aumenta notevolmente. Tra l'altro, è interessata la libreria «Image I/O», che può essere utilizzata in modo improprio durante l'elaborazione dei file di immagini.