Possibili attacchi di spionaggio Pericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi

Sven Ziegler

7.9.2025

Chiunque utilizzi WhatsApp deve agire subito.
Chiunque utilizzi WhatsApp deve agire subito. (Simbolo immagine=
Zacharie Scheurer/dpa

Ricercatori di sicurezza segnalano una pericolosa vulnerabilità in WhatsApp sui dispositivi Apple. Gli aggressori possono accedere ai dati senza l'intervento dell'utente. Meta raccomanda urgentemente un aggiornamento.

Sven Ziegler

07.09.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una vulnerabilità in WhatsApp per iOS e macOS consente i cosiddetti attacchi zero-click.
  • Gli hacker possono utilizzare file immagine manipolati per accedere a dati riservati.
  • Gli utenti interessati dovrebbero aggiornare immediatamente i loro dispositivi alla versione più recente.
Mostra di più

Gli utenti di WhatsApp su dispositivi Apple sono attualmente affetti da una grave vulnerabilità di sicurezza.

Secondo il team di sviluppo di WhatsApp, gli aggressori possono accedere a iPhone, iPad e Mac grazie a un bug presente nelle versioni dell'app precedenti alla v2.25.21.73, senza che le vittime stesse clicchino o aprano alcunché.

La vulnerabilità, nota come CVE-2025-55177, consente i cosiddetti exploit zero-click. È sufficiente che un file manipolato venga elaborato tramite la sincronizzazione dei messaggi.

In combinazione con un'altra vulnerabilità di Apple, il rischio aumenta notevolmente. Tra l'altro, è interessata la libreria «Image I/O», che può essere utilizzata in modo improprio durante l'elaborazione dei file di immagini.

WhatsApp testa una funzione per frenare le fake news

Ecco come funzionaWhatsApp testa una funzione per frenare le fake news

Quali sono i dispositivi interessati?

Secondo Meta, le vulnerabilità potrebbero essere già state sfruttate attivamente.

Gli hacker sarebbero quindi in grado di accedere a chat personali, foto o altre informazioni riservate dai dispositivi colpiti.

Le versioni più vecchie delle app sono particolarmente a rischio.

Cosa fare 

Gli utenti dovrebbero quindi aggiornare immediatamente i propri dispositivi, sia WhatsApp che iOS, iPadOS e macOS.

«La vulnerabilità può essere chiusa solo con un aggiornamento completo», avvertono gli esperti di sicurezza.

