Però, 8 milioni di cellulari dimenticati!

I vecchi cellulari valgono oro: dal punto di vista ecologico è importante che le materie prime di questi apparecchi rientrino nel ciclo produttivo attraverso il riciclaggio e vengano riutilizzate. Adobe Stock, Etradaanton

Non è uno scherzo: oltre 8 milioni di cellulari sono inutilizzati in Svizzera. Una vera miniera d’oro. Donando il proprio vecchio cellulare o smartphone, si possono aiutare i bambini in difficoltà.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Chi dona il proprio vecchio cellulare, aiuta i bambini in difficoltà.

Dal 2012, con il programma di donazione di cellulari Mobile Aid , Swisscom sostiene la Fondazione SOS Villaggi dei Bambini.

Ogni cellulare consegnato consente di donare a un bambino cinque pasti caldi nell'ambito dei progetti di SOS Villaggi dei Bambini.

Mediamente una persona in Svizzera cambia il cellulare una volta ogni 2–3 anni. Il vecchio apparecchio finisce spesso dimenticato in un cassetto. Secondo le stime quindi in Svizzera ci sarebbero oltre 8 milioni di cellulari inutilizzati.

Questi apparecchi abbandonati nascondono preziose materie prime, che possono essere riutilizzate: 120 000 chili di rame, 2400 chili di argento e 240 chili d’oro. Il solo valore materiale di questi metalli preziosi supera di gran lunga i 60 milioni di franchi.v

I vecchi cellulari valgono oro

Per produrre nuovi smartphone servono molte materie prime quali rame, argento e oro. Tutte materie prime sempre più scarse e la cui estrazione comporta notevoli emissioni di CO2. Per motivi ecologici è auspicabile che questi materiali provenienti da vecchi apparecchi vengano riciclati e riutilizzati.

In Svizzera ci sono 8 milioni di cellulari inutilizzati; oltre un milione è già stato donato. Vengono donati anche cellulari fuori dal comune, ad esempio in edizione speciale con il logo Coca Cola o un look tigrato. Swisscom

Dal 2012, nell’ambito del programma Mobile Aid, Swisscom ritira gli smartphone usati, ma anche i cellulari di vecchia generazione: da allora ne ha raccolti più di un milione.

Chi dona il proprio vecchio cellulare, aiuta i bambini in difficoltà. L’intero ricavato del programma di riutilizzo dei cellulari Mobile Aid va alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini. Il denaro è destinato a finanziare i progetti della Fondazione in Nicaragua.

Programma di riutilizzo Mobile Aid: cifre e fatti Si stima che in Svizzera ci siano oltre 8 milioni di cellulari inutilizzati

Ogni anno vengono donati oltre 100 000 cellulari

Dal 2012 sono stati quindi donati oltre 5 milioni di pasti ai bambini in difficoltà

Circa il 25% dei cellulari consegnati funziona ancora e viene rivenduto per donarne il ricavato

Il 75% circa dei cellulari finisce nel processo di riciclaggio, in cui si separano i materiali preziosi e i relativi proventi vengono donati

È sufficiente un cellulare per donare cinque pasti caldi a un bambino nell'ambito dei progetti di SOS Villaggi dei bambini

Il programma Mobile Aid presta grande attenzione alla sicurezza dei dati: innanzitutto i dati contenuti negli apparecchi vengono cancellati. Gli apparecchi in buono stato vengono riparati o ricondizionati. Se superano i test di qualità, vengono rivenduti a prezzi d’occasione.

Gli apparecchi difettosi vengono smontati e i singoli elementi sono smaltiti correttamente. I materiali riutilizzabili, quali rame, oro e argento rientrano così nel ciclo produttivo, e permettono di ridurre le emissioni di CO₂.

«Chi mette in ordine i propri cassetti trasforma un cellulare inutile in una donazione importante. Ogni dispositivo usato aiuta a dare un futuro ai bambini bisognosi.» Alain Kappeler direttore SOS Villaggi dei Bambini Svizzera

L’organizzazione SOS Villaggi dei Bambini è presente in oltre 135 Paesi. SOS Villaggi dei Bambini offre una casa ai bambini e ai giovani in difficoltà.

Il direttore Alain Kappeler apprezza la collaborazione con aziende quali Swisscom: «In qualità di organizzazione non governativa, abbiamo bisogno del sostegno economico per mantenere a lungo termine i nostri progetti.»

Swisscom devolve il 100% dei proventi della vendita e del riciclaggio alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera. Con il ricavato di oltre un milione di vecchi apparecchi sono già stati finanziati più di cinque milioni di pasti per i bambini in difficoltà.

Dona il tuo vecchio cellulare Che sia uno smartphone o un cellulare di vecchia generazione, Swisscom ritira tutti i vecchi apparecchi.

Puoi consegnare il tuo cellulare in qualsiasi Swisscom-Shop, nei Mobile Aid Box

In base al suo stato, l’apparecchio viene ricondizionato e rivenduto oppure riciclato in modo ecologico.

Il ricavato viene donato alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera. Mostra di più