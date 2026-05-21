Gli attacchi di phishing mirano a rubare dati sensibili come le informazioni della carta di credito, le password degli account e-mail o persino la propria identità. Immagine: Pexels, Vitaly Gariev

Gli attacchi informatici come il phishing non colpiscono solo le aziende e i VIP, ma anche i privati. I criminali informatici utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale per i loro trucchi. Come proteggere i propri dati.

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Hai fretta? blue News riassume per te Studenti, pensionati o aziende: Gli attacchi di phishing possono colpire chiunque.

I criminali informatici utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere messaggi privi di errori o clonare voci.

Chiunque clicchi su un link falso dovrebbe cambiare immediatamente la propria password, utilizzare un programma antivirus e denunciare l'accaduto alla polizia. Mostra di più

Un invito a una festa scolastica, i messaggi di un negozio online o le chat con il vostro migliore amico: gli utenti di Internet ricevono molti messaggi ogni giorno, via e-mail, SMS o tramite i social network. È difficile tenere traccia di tutto.

I promemoria di pagamento o i messaggi delle banche spesso sembrano autentici, soprattutto nella corrispondenza via e-mail. Anche i cybercriminali sfruttano questo aspetto per le loro truffe. I truffatori inviano messaggi falsi per ottenere informazioni personali come password o dati della carta di credito. Questo fenomeno è noto come phishing.

Le e-mail di phishing sono progettate per indurre i destinatari a rivelare dati personali o ad aprire link dannosi. I truffatori cercano di attirare le loro vittime in una trappola con presunte vincite e offerte incredibili. Cercano anche di far passare del tempo. Se riconoscete per tempo i metodi di frode e controllate gli indirizzi dei mittenti, potete proteggervi meglio.

Phishing: nuovi metodi, vecchi pericoli

"Congratulazioni, hai vinto un nuovo smartphone!" o "Messaggio importante: L'accesso al tuo conto è stato temporaneamente bloccato. Ti preghiamo di confermare i tuoi dati". Questi falsi messaggi non sempre finiscono nella cartella dello spam. Questo perché gli indirizzi e-mail o i loghi sembrano ingannevolmente reali e spesso differiscono dall'originale solo per una lettera scambiata.

I truffatori moderni utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale per rendere più efficaci i loro attacchi. In passato era facile individuare i tentativi di frode sulla base di errori di ortografia. Oggi l'intelligenza artificiale crea messaggi privi di errori, riconosce gli schemi e adatta i testi a gruppi specifici.

Le tecnologie di intelligenza artificiale consentono anche di effettuare chiamate di phishing ingannevolmente reali con voci clonate. Che si tratti di persone anziane con scarse conoscenze tecniche, studenti o politici che lavorano con dati sensibili, il phishing può colpire chiunque.

Riattaccare in caso di dubbio vi protegge dal furto di dati. Come regola generale, diffidate sempre di messaggi inaspettati contenenti link o allegati che richiedono un'azione rapida e la fornitura di dati. Lo stesso vale per i messaggi inviati attraverso canali sconosciuti, come le richieste di informazioni bancarie online via WhatsApp.

Agire rapidamente dopo i clic sbagliati

Non importa quanto siamo attenti: un clic sbagliato può accadere rapidamente. Chiunque sia vittima di un attacco di phishing deve agire rapidamente e denunciare l'accaduto alla polizia o all'Ufficio federale per la sicurezza informatica.

Dopo un attacco di phishing vale quanto segue: cambiare immediatamente le password, attivare l'autenticazione a due fattori e controllare le transazioni del conto. Quindi eseguire una scansione completa del dispositivo con un software antivirus affidabile.

Se volete proteggervi meglio dagli attacchi di phishing in futuro, potete trovare informazioni importanti nelle guide o nei corsi online sulle competenze mediatiche e sulla sicurezza online. Swisscom fornisce informazioni e consigli gratuiti per giovani e meno giovani.

Messaggi tipici di phishing

Messaggi di posta elettronica Messaggio bancario:

"Gentile cliente, abbiamo rilevato un'attività sospetta sul suo conto. La preghiamo di confermare immediatamente la sua identità cliccando sul seguente link: [Link]".

Notifica di vincita:

"Congratulazioni! Ha vinto un nuovo smartphone! Clicchi qui per confermare la consegna: [link]."

Ripristino della password:

"La sua password è stata modificata. Se non hai avviato questa modifica, clicca qui per proteggere il tuo account: [link]."

Servizio clienti:

"Gentile utente, abbiamo problemi con il suo account. Per evitare interruzioni, la preghiamo di cliccare su questo link per verificare le informazioni del suo account: [link]." Mostra di più

SMS Banca:

"Messaggio importante: L'accesso al suo conto è stato temporaneamente sospeso. Confermate i vostri dati su [link]".

Corriere:

"Il suo pacco non può essere consegnato. Confermate il vostro indirizzo qui: [link]." Mostra di più

Messaggi nei social network Richiesta di amicizia:

"Ehi, guarda questo video! L'ho trovato così! [link]."

Messaggio diretto:

"In qualche modo ho visto il tuo account e qualcosa non va. Controlla qui: [link]". Mostra di più