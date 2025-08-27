Innamorati della tecnologia, orientati al consumo e in cerca di riconoscimento: questi sono i luoghi comuni sui giovani che utilizzano i social media. Il fatto che siano costantemente online, che rivelino molte informazioni private e che possano diventare vittime di cyberbullismo preoccupa molti genitori.
È proprio vero che gli adolescenti si mostrano senza sosta in foto, video o sui propri canali di influencer?
Comportamento d'uso: Scorrere invece di posare
Il rapporto JAMESfocus 2025 della ZHAW e di Swisscom mostra i modelli di utilizzo dei giovani tra i 12 e i 19 anni nel mondo digitale e sfata alcune false ipotesi. Secondo lo studio, solo il 4% degli adolescenti svizzeri ostenta la propria personalità online.
I giovani preferiscono utilizzare i social media per l'intrattenimento. In particolare, amano inviare video e meme divertenti agli amici. Piattaforme come TikTok e Instagram offrono una vasta scelta di contenuti emozionanti e divertenti, e il 57% degli intervistati li usa a scopo di intrattenimento.
I social media offrono divertimento e pettegolezzi, ma servono anche come fonte di informazioni. Gli adolescenti usano le notizie, le tendenze o l'istruzione per rafforzare la loro personalità e attirare l'attenzione su questioni importanti.
Protezione dal cyberbullismo
Il rapporto JAMESfocus fornisce risultati importanti, soprattutto per i genitori preoccupati: Secondo lo studio, i giovani che utilizzano le piattaforme principalmente per l'intrattenimento o l'espressione personale sono più frequentemente vittime di cyberbullismo.
I genitori e le scuole possono sostenere attivamente i giovani nell'apprendimento di un uso competente dei media digitali. Regole sull'uso dei media, informazioni sulle opportunità e sui rischi e un dialogo aperto sulle loro attività online aiutano gli adolescenti a essere responsabili in rete.
Swisscom sostiene adulti e giovani in questo: su Swisscom Campus, l'azienda offre corsi per insegnanti o mette a disposizione gratuitamente la guida digitale, nonché aiuti e video esplicativi. Chi è in grado di gestire i media in modo responsabile, scrive blog con il supporto dell'IA e riconosce le opportunità e i rischi nell'uso dei media digitali.
