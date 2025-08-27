L'ultimo studio JAMESfocus mostra che solo pochi giovani usano i social media per presentarsi. Immagine: Pexels, Mart Production

I social media come palcoscenico, aula e rifugio: il rapporto JAMESfocus 2025 mostra cosa cercano davvero i giovani online.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il rapporto JAMESfocus, i giovani svizzeri utilizzano i social media principalmente per l'intrattenimento e l'informazione, piuttosto che per l'espressione personale.

Lo studio JAMES analizza l'uso dei media da parte dei giovani in Svizzera.

I giovani che utilizzano le piattaforme per l'intrattenimento o l'espressione personale sono più frequentemente vittime di cyberbullismo. Mostra di più

Innamorati della tecnologia, orientati al consumo e in cerca di riconoscimento: questi sono i luoghi comuni sui giovani che utilizzano i social media. Il fatto che siano costantemente online, che rivelino molte informazioni private e che possano diventare vittime di cyberbullismo preoccupa molti genitori.

È proprio vero che gli adolescenti si mostrano senza sosta in foto, video o sui propri canali di influencer?

Comportamento d'uso: Scorrere invece di posare

Il rapporto JAMESfocus 2025 della ZHAW e di Swisscom mostra i modelli di utilizzo dei giovani tra i 12 e i 19 anni nel mondo digitale e sfata alcune false ipotesi. Secondo lo studio, solo il 4% degli adolescenti svizzeri ostenta la propria personalità online.

I giovani preferiscono utilizzare i social media per l'intrattenimento. In particolare, amano inviare video e meme divertenti agli amici. Piattaforme come TikTok e Instagram offrono una vasta scelta di contenuti emozionanti e divertenti, e il 57% degli intervistati li usa a scopo di intrattenimento.

I social media offrono divertimento e pettegolezzi, ma servono anche come fonte di informazioni. Gli adolescenti usano le notizie, le tendenze o l'istruzione per rafforzare la loro personalità e attirare l'attenzione su questioni importanti.

Protezione dal cyberbullismo

Il rapporto JAMESfocus fornisce risultati importanti, soprattutto per i genitori preoccupati: Secondo lo studio, i giovani che utilizzano le piattaforme principalmente per l'intrattenimento o l'espressione personale sono più frequentemente vittime di cyberbullismo.

I genitori e le scuole possono sostenere attivamente i giovani nell'apprendimento di un uso competente dei media digitali. Regole sull'uso dei media, informazioni sulle opportunità e sui rischi e un dialogo aperto sulle loro attività online aiutano gli adolescenti a essere responsabili in rete.

