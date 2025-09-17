  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Novità importante Plastica riciclata senza separazione: verso una rivoluzionare nel settore

Covermedia

17.9.2025 - 16:00

Un catalizzatore a base di nichel promette di abbattere costi, consumi energetici e problemi di smaltimento: in pochi minuti trasforma i rifiuti in oli e cere, senza bisogno di separare i materiali.

Covermedia

17.09.2025, 16:00

17.09.2025, 16:05

Il mondo produce oltre 400 milioni di tonnellate di plastica l'anno, destinati a diventare più di un miliardo entro il 2050.

Eppure solo una minima parte viene realmente riciclata: il resto finisce in inceneritori e discariche, con enormi costi ambientali.

Un gruppo di ricercatori della Northwestern University ha sviluppato un nuovo catalizzatore che potrebbe cambiare radicalmente il processo. Si tratta di un composto a base di nichel applicato a una superficie di allumina acida, capace di scomporre la plastica in condizioni molto più favorevoli rispetto ai metodi attuali.

Tra i vantaggi principali:

  • il processo avviene a soli 200 °C, invece dei 700 °C richiesti oggi;
  • il catalizzatore degrada fino al 99,5% del polipropilene in appena 20 minuti;
  • i prodotti ottenuti – oli e cere di alta qualità – sono riutilizzabili per lubrificanti, candele e perfino carburanti.
Mostra di più

La vera rivoluzione, però, è che il sistema funziona anche con plastiche miste. In una prova con l'81% di polipropilene e il 19% di polietilene, il catalizzatore ha separato le due componenti in modo spontaneo. Perfino il PVC, tradizionale nemico del riciclo, ha mostrato un effetto inatteso: invece di danneggiare il processo, ne ha accelerato la reazione.

Il catalizzatore è inoltre riutilizzabile: dopo alcuni cicli, basta un trattamento rigenerativo per ripristinarne l'efficacia.

Se applicata su larga scala, questa tecnologia potrebbe alleggerire i costi di smaltimento per i comuni, ridurre l'uso di petrolio e tagliare le emissioni di CO2, offrendo finalmente una soluzione concreta al problema del riciclo.

I più letti

Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Altre notizie

Scienza. Uomo e intelligenza artificiale: sta nascendo una nuova forma di vita?

ScienzaUomo e intelligenza artificiale: sta nascendo una nuova forma di vita?

Grandi novità. Il più grande aggiornamento dell'iPhone degli ultimi anni è in arrivo, ecco cosa c'è da sapere

Grandi novitàIl più grande aggiornamento dell'iPhone degli ultimi anni è in arrivo, ecco cosa c'è da sapere

Settembre reset. I segreti della nutrizionista per tornare in forma dopo l'estate

Settembre resetI segreti della nutrizionista per tornare in forma dopo l'estate