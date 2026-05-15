Un team di ricercatori statunitensi ha sviluppato un sistema capace di convertire il polietilene in carburante sotto i 200 gradi Celsius, senza utilizzare metalli preziosi o reagenti complessi. La tecnologia potrebbe ridurre i rifiuti plastici e favorire la produzione di carburanti alternativi a basso consumo energetico.

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Trasformare la plastica in carburante non è una novità.

Ma riuscirci a basse temperature, senza materiali costosi e con consumi energetici ridotti potrebbe davvero cambiare le regole del gioco.

È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Oak Ridge National Laboratory e pubblicato sul Journal of the American Chemical Society.

Il team ha sviluppato un sistema capace di convertire il polietilene – una delle plastiche più diffuse, utilizzata in imballaggi e sacchetti – direttamente in carburante. Il processo avviene all'interno di una speciale miscela fusa a base di sali contenente cloruro di alluminio.

La novità è nel metodo

La vera svolta sta nella semplicità del metodo: non servono catalizzatori realizzati con metalli preziosi, né idrogeno o solventi complessi. «Il nuovo processo non richiede né metalli nobili né reagenti aggiuntivi», ha spiegato la chimica Zhenzhen Yang.

Anche la temperatura rappresenta un elemento chiave. I metodi tradizionali per trasformare la plastica in carburante richiedono infatti temperature comprese tra 450 e 500 gradi Celsius. In questo caso, invece, il processo avviene sotto i 200 gradi, con un notevole risparmio energetico.

Nonostante le temperature più basse, la resa resta elevata: circa il 60% dei prodotti ottenuti è costituito da composti simili alla benzina. «Abbiamo sviluppato una conversione efficiente e selettiva del polietilene in benzina», ha affermato la prima autrice dello studio, Liqi Qiu.

Il meccanismo sfrutta il ruolo dell'alluminio presente nella miscela fusa. Questo elemento crea condizioni chimiche capaci di spezzare le lunghe catene del polimero in molecole più piccole, utilizzabili come carburanti. A seconda della struttura ottenuta, si possono produrre frazioni simili alla benzina oppure al diesel.

La disponibilità della materia prima

Un ulteriore vantaggio riguarda la disponibilità della materia prima. Il polietilene è infatti uno dei rifiuti plastici più comuni e abbondanti. «Il materiale di partenza è ampiamente disponibile e il sistema è molto economico», ha sottolineato Qiu.

Resta però una criticità: la miscela di sali è sensibile all'umidità e può degradarsi a contatto con l'acqua. I ricercatori stanno lavorando per rendere il sistema più stabile e adatto a un impiego su larga scala.

Se questi limiti verranno superati, la tecnologia potrebbe offrire una doppia soluzione: ridurre l'accumulo di rifiuti plastici e produrre carburanti alternativi. Un passo concreto verso un'economia più circolare, in cui gli scarti diventano nuove risorse.