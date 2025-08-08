Uno studio del Karolinska Institutet rivela che le donne con forti sintomi di sindrome premestruale hanno più probabilità di sviluppare aritmie e ictus nella vita adulta.

Covermedia Covermedia

Stanchezza, irritabilità, insonnia, dolori diffusi: per molte donne, la sindrome premestruale (PMS) è un appuntamento mensile inevitabile.

Ma secondo una nuova ricerca del Karolinska Institutet, questi sintomi non sarebbero solo un fastidio passeggero: potrebbero indicare un rischio maggiore di sviluppare problemi cardiovascolari negli anni successivi.

La ricerca, pubblicata su «Nature Cardiovascular Research», ha seguito oltre 99.000 donne in Svezia per un periodo fino a 22 anni. I risultati mostrano che chi soffre di PMS ha un rischio di malattie cardiovascolari superiore del 10% rispetto alle donne senza sintomi, indipendentemente da fattori come fumo o sovrappeso. In particolare, le aritmie risultano più frequenti (+31%) e gli ictus ischemici, dovuti a coaguli, aumentano del 27%.

«Il rischio era particolarmente evidente nelle donne con diagnosi precoce e in quelle che hanno sperimentato depressione post partum», spiega Yihui Yang, dottoranda e prima autrice dello studio. Gli studiosi evidenziano infatti che chi reagisce in modo marcato agli sbalzi ormonali, sin dalla giovane età, sembra essere più vulnerabile sul piano cardiaco.

Gli esperti ipotizzano che il legame tra PMS e cuore dipenda da tre fattori principali: alterazioni ormonali che influiscono sulla pressione e sul bilancio dei liquidi, infiammazioni croniche e problemi metabolici legati all'elaborazione di zuccheri e grassi. Tutti processi che, silenziosamente, possono danneggiare arterie e cuore.

«La sindrome premestruale non riguarda solo il benessere quotidiano, ma anche la salute a lungo termine», sottolinea Donghao Lu, autore senior dello studio. Per le donne significa che non bisogna sottovalutare i sintomi, ma parlarne con il proprio medico: la prevenzione cardiovascolare potrebbe iniziare molto prima di quanto si pensi.