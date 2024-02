Il raffreddore da fieno provoca sintomi comuni quali starnuti, prurito agli occhi, rinite, congestione nasale e naso chiuso.

La stagione del polline degli alberi può iniziare già verso la fine di febbraio e rappresenta una delle principali fonti di fastidio per chi soffre di raffreddore da fieno.

Generalmente, la stagione del polline degli alberi si estende dalla fine di febbraio o dagli inizi di marzo fino a giugno, provocando sintomi comuni quali starnuti, prurito agli occhi, rinite, congestione nasale e naso chiuso.

Max Wiseberg, esperto di allergeni aerodispersi, offre preziose indicazioni per contrastare le allergie durante questo periodo.

Mantenere il polline fuori da casa

Sebbene possa sembrare un compito arduo, impedire al polline di entrare in casa è fondamentale per alleviare i sintomi al suo interno. «Mantenete chiuse porte e finestre per prevenire l'ingresso del polline degli alberi», suggerisce l'esperto. «Se l'allergene rimane fuori, la casa diventa un rifugio sicuro».

Alimentazione e idratazione contro il raffreddore da fieno

Una buona salute e un'adeguata idratazione possono rafforzare la capacità dell'organismo di fronteggiare i sintomi.

«Quello che mangiate e bevete può influenzare l'intensità del vostro raffreddore da fieno», spiega Max. «Restate ben idratati e consumate abbondante frutta e verdura per mantenervi in salute e sostenere il sistema immunitario». Alcuni cibi: quali capperi, cipolle rosse, crescione e cavoli, sono ricchi di quercetina, un antistaminico naturale, mentre l'alcol, contenendo istamine, è da evitare.

Importanza del sonno di qualità

Un sonno adeguato è essenziale, pertanto è importante garantirsi un ambiente privo di polline per dormire bene.

«Il raffreddore da fieno può disturbare il riposo notturno. Fatevi una doccia serale per eliminare il polline da corpo e capelli», consiglia Max. «Applicate inoltre un balsamo barriera anti-allergeni per bloccare il polline e lavate frequentemente la biancheria da letto per eliminare gli allergeni».

Utilizzo di antistaminici

Gli antistaminici rappresentano un'efficace strategia per mitigare i sintomi del raffreddore da fieno.

«Pillole e capsule possono alleviare la maggior parte dei sintomi, quali starnuti, prurito, occhi lacrimosi e irritazione della pelle, ma risultano meno efficaci per la congestione nasale», spiega l'esperto. «Gli spray nasali antistaminici offrono un rapido sollievo da prurito, starnuti e lacrimazione, ma tendono a essere efficaci solo per i sintomi lievi».

In conclusione, Max raccomanda di provare un balsamo barriera anti-allergeni non medicato, come HayMax.

«Un balsamo barriera applicato attorno alle narici e all'ossatura orbitale può ridurre significativamente la quantità di polline che entra nell'organismo», afferma. «I balsami barriera antiallergici biologici HayMax sono stati comprovati nell'intercettare oltre un terzo dei granuli di polline prima che questi possano penetrare nel corpo».

Covermedia