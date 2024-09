Dormire a pancia in giù può favorire la digestione, ma potrebbe danneggiare la pelle. Scopri come le diverse posizioni del sonno possono influire sul tuo benessere generale.

Covermedia

La maggior parte di noi ha una posizione preferita per dormire, ma questa potrebbe non essere la più adatta per la nostra salute.

Alcune posizioni possono apportare benefici, mentre altre potrebbero causare fastidi o problemi a lungo termine. La dottoressa Deborah Lee, esperta del sonno presso Doctor Fox, ha collaborato con Get Laid Beds per spiegare i pro e i contro di cinque diverse posizioni per dormire.

Posizione fetale: raggomitolato come un bambino Questa posizione è ottima per le donne in gravidanza, ma può anche causare rigidità.

«La posizione fetale, in particolare sul lato sinistro, è spesso consigliata durante la gravidanza perché può migliorare la circolazione del feto e ridurre la pressione sul fegato», spiega il dottor Lee. «Tuttavia, raggomitolarsi troppo strettamente limita la respirazione profonda, causando rigidità o dolori alle articolazioni e ai muscoli, specialmente al collo, alle spalle e ai fianchi».

Posizione del tronco: sul fianco, con braccia e gambe distese Questa posizione è utile per chi soffre di apnea notturna.

«La posizione del tronco può aiutare a ridurre l'apnea notturna, mantenendo un allineamento neutro della colonna vertebrale, poiché il corpo resta dritto e non eccessivamente contorto. È considerata una delle migliori posizioni per dormire», spiega l'esperto. «L'unico inconveniente è che dormire sempre su un lato potrebbe favorire la formazione di rughe nel tempo».

Posizione Yearner: su un fianco, con un braccio sotto il cuscino e l'altro disteso Se soffrite di russamento, questa posizione potrebbe fare al caso vostro.

«La posizione Yearner è particolarmente utile perché mantiene le vie respiratorie aperte durante il sonno, riducendo il russamento», afferma il dottor Lee. «Tuttavia, è necessario prestare attenzione al dolore alla spalla se il braccio rimane disteso in quella posizione per troppo tempo».

Posizione del soldato: supino, con le braccia lungo i fianchi Questa posizione classica può essere comoda, ma potrebbe peggiorare il russamento.

«Dormire sulla schiena nella posizione del soldato può migliorare la respirazione per alcuni, allineando la colonna vertebrale e riducendo la tensione nella parte superiore del corpo», dice l'esperto. «Tuttavia, in questa posizione, la lingua può scivolare all'indietro, ostruendo le vie respiratorie e aumentando il russamento».

Posizione caduta libera: a pancia in giù, con le mani intorno al cuscino Questa posizione è utile per la digestione, ma può danneggiare la pelle.

«Dormire a pancia in giù può favorire la digestione e ridurre il reflusso acido, specialmente con alcune diete», spiega il dottor Lee. «Tuttavia, questa posizione esercita pressione su articolazioni come fianchi e spalle, causando fastidi nel tempo. Inoltre, può favorire la comparsa di rughe, gonfiori o acne a causa della pressione prolungata sul cuscino».

