Non solo esercizio fisico: anche le tecniche di rilassamento riducono la tensione e prevengono il burnout.

Nadia Alibhai, osteopata con oltre 20 anni di esperienza nel trattamento di disturbi muscolo-scheletrici, condivide i suoi segreti per migliorare la postura e prevenire il mal di schiena, un problema comune che colpisce sia adulti che bambini.

Ecco i suoi principali consigli per migliorare la postura e prevenire il dolore.

Postura dei bambini: prevenire il mal di schiena fin da giovani

I bambini, spesso, non prestano attenzione alla loro postura. Secondo Nadia, uno dei principali problemi che affrontano i più giovani è la seduta prolungata: «Molti bambini si ritrovano a passare troppe ore seduti, sia per la scuola che per l'uso di dispositivi elettronici».

Nadia consiglia di incoraggiare i bambini a fare delle pause frequenti, per alzarsi e muoversi. La posizione seduta dovrebbe essere corretta: «Assicurarsi che abbiano una sedia che supporti bene la schiena e che i piedi siano ben appoggiati a terra».

I segreti per una buona postura degli adulti

Anche gli adulti sono soggetti a mal di schiena dovuto a postura scorretta, soprattutto a causa di sedute prolungate al lavoro. Nadia suggerisce di adottare una postura che favorisca la colonna vertebrale: «Quando ti siedi, assicurati che la tua schiena sia ben supportata e che il collo sia allineato con la colonna vertebrale».

Per le persone che lavorano alla scrivania, consigli utili includono anche l'utilizzo di una sedia ergonomica e il mantenimento di una buona distanza tra gli occhi e lo schermo.

Il burnout e il ruolo della postura

Il mal di schiena e il dolore muscolare sono spesso sintomi fisici di uno stato mentale di stress o burnout.

Nadia consiglia di prendersi cura di sé non solo attraverso esercizi fisici ma anche con tecniche di rilassamento e respirazione per alleviare la tensione accumulata. «La postura ha un impatto diretto sul nostro benessere emotivo e mentale», spiega.