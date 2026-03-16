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Cosa c'è dietro? Presto anche gli estranei potranno vedere il vostro stato di WhatsApp

Dominik Müller

16.3.2026

WhatsApp sta testando un allentamento della sua politica sulla privacy per i messaggi dello stato.
WhatsApp sta testando un allentamento della sua politica sulla privacy per i messaggi dello stato.
Weronika Peneshko/dpa

In futuro, anche i contatti di cui non avete salvato il numero potranno vedere il vostro stato su WhatsApp. Si tratta probabilmente di una strategia più ampia legata ai nomi utente.

Martin Abgottspon

16.03.2026, 07:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • WhatsApp sta testando una modifica che consentirà anche ai contatti, il cui numero non è stato salvato, di vedere il vostro stato.
  • Il prerequisito è che abbiate comunicato di recente tra di voi tramite la piattaforma.
  • La modifica è presumibilmente legata al piano di WhatsApp di introdurre i nomi utente nel 2026.
Mostra di più

WhatsApp sta sperimentando un cambiamento: in futuro, anche i contatti di cui non avete salvato il numero potrebbero vedere il vostro stato. Come riporta «wabetainfo.com», la piattaforma sta attualmente testando questa possibilità.

Le persone potranno vedere il vostro stato se hanno salvato il vostro numero e se vi siete recentemente scritti o parlati al telefono, anche se voi, invece, non avete mai salvato il loro numero.

In precedenza, solo le persone che avevano l’altro nell’elenco dei contatti potevano vedere il suo stato. Ora questa regola potrebbe essere eliminata. Non è chiaro esattamente a quanto tempo si riferisca quel «recentemente».

In futuro, tali contatti saranno riconoscibili nel feed di stato: davanti al loro nome apparirà il simbolo della tilde (~). WhatsApp vuole così garantire una maggiore trasparenza.

Secondo il rapporto, la funzione è già in uso su Android, iOS e Web, ma solo in alcuni Paesi. È però prevista un'espansione graduale.

Perché WhatsApp potrebbe cambiare le regole

Se non si vogliono vedere i messaggi di stato dei contatti sconosciuti, è sufficiente nasconderli. Basta toccare lo stato in questione.

È più difficile, invece, proteggere il proprio stato. L'opzione «Condividi solo con…» può essere attivata nelle impostazioni alla voce Privacy e Stato. Tuttavia, i contatti consentiti devono essere selezionati manualmente.

Secondo quanto riportato, Meta sta lavorando anche a una funzione «Amici stretti» per i messaggi di stato. Questa funzione non è però ancora disponibile e resta da vedere se renderà davvero più semplici le impostazioni.

Probabilmente dietro questa personalizzazione c'è una strategia più ampia, dato che WhatsApp prevede di introdurre i nomi utente da quest'anno.

Gli utenti potranno così chattare tra loro senza condividere il proprio numero di telefono, in modo simile a quanto avviene su Instagram con il nome utente.

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