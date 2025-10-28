  1. Clienti privati
Rosso, giallo, verde e bianco Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché

Il bianco è il futuro del traffico stradale?
Gemini @blue News

Un segnale luminoso aggiuntivo potrebbe rivoluzionare il traffico stradale e a regolare la comunicazione tra uomo e macchina. Ciò che sembra fantascienza, in realtà, è già in fase di sperimentazione.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I ricercatori americani propongono un quarto semaforo per coordinare il flusso del traffico agli incroci con molti veicoli autonomi.
  • Con il colore bianco, i veicoli assumono il controllo attraverso la comunicazione in rete e i conducenti umani seguono le auto autonome.
  • Se la percentuale di veicoli autonomi diminuisce, il sistema di controllo torna al rosso/giallo/verde.
Mostra di più

Rosso, giallo, verde: il vocabolario universale del traffico stradale è in vigore da un secolo. Ma presto si aggiungerà un quarto colore? 

I ricercatori della North Carolina State University vogliono risolvere un problema fondamentale della mobilità futura: il coordinamento tra veicoli autonomi e conducenti umani.

La loro idea: quando le auto a guida autonoma formano la maggioranza a un incrocio, non sono più i semafori a prendere il controllo, ma i veicoli stessi.

In questo caso, il segnale bianco aggiuntivo dovrebbe indicare che i veicoli a guida autonoma controllano tutto da soli. Le persone al volante dovranno quindi semplicemente orientarsi verso le auto davanti a loro. Non appena i veicoli nelle vicinanze saranno meno numerosi, i semafori torneranno ai colori classici.

Efficienza grazie al collegamento in rete

Secondo le simulazioni effettuate dai ricercatori dell'NC-State, la luce bianca potrebbe non solo creare ordine, ma anche ridurre gli ingorghi fino al 94% se è coinvolto un numero sufficiente di veicoli autonomi.

Il principio alla base è molto semplice. Le auto collegate in rete reagiscono l'una all'altra in tempo reale e regolano la loro velocità in modo coordinato senza dover aspettare le fasi del semaforo.

Il sistema è già in fase di sperimentazione. In ambienti simulati, i ricercatori stanno studiando l'affidabilità della comunicazione tra veicoli e infrastrutture. L'obiettivo è quello di ottenere un controllo del traffico non più regolato centralmente, ma negoziato dinamicamente dai veicoli stessi.

Da tempo in Cina e presto sulle strade svizzere: i robotaxi.
Postauto

Tra visione e realtà

Il semaforo bianco non è nient'altro che un'ipotesi futura. Il numero di veicoli autonomi nel traffico quotidiano è ridotto o inesistente, il quadro giuridico non è chiaro e l'accettazione da parte dell'opinione pubblica rimane limitata.

Più a corto termine, però, saranno necessarie nuove soluzioni per la coesistenza, anche in Svizzera, dove le prime flotte di robotaxi circoleranno sulle strade a partire dalla fine dell'anno.

Resta da vedere se il bianco sarà effettivamente il colore prescelto, dato che i ricercatori sottolineano che ne sono ipotizzabili anche altri. L'unico fattore decisivo è la chiara differenziazione.

Ma simbolicamente il colore bianco è sinonimo di qualcosa di più: di una nuova fase in cui la tecnologia e le persone nel traffico stradale non saranno più in competizione, ma collaboreranno.

