WhatsApp ha dimostrato di essere una delle alternative preferite ai classici SMS. Zacharie Scheurer/dpa

Chi usa lo stesso iPhone da 10 anni deve prepararsi al fatto che da maggio 2025 non potrà più usare WhatsApp sul proprio telefono cellulare. Se non si vuole fare a meno dell'app di messaggistica istantanea, è dunque necessario comprare per forza di cose un nuovo smartphone.

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 5 maggio 2025 WhatsApp non funzionerà più sui modelli di iPhone 5s, 6 e 6 Plus.

Anche il sistema operativo KaiOS, utilizzato su molti telefoni cellulari di base, non supporterà più l'applicazione dal prossimo anno.

WhatsApp ha annunciato che dal 5 maggio 2025 escluderà gli iPhone più vecchi dal suo servizio. Questo riguarda in particolare i modelli 5s, 6 e 6 Plus, per i quali Apple ha interrotto gli aggiornamenti del software anni fa.

Il gigante della messaggistica giustifica questo passo con l'introduzione di nuove funzioni che richiedono le moderne tecnologie iOS. «Il nostro obiettivo è continuare a offrire le migliori opzioni per la comunicazione e la protezione dei dati», spiega l'azienda.

La stessa Apple aveva già classificato l'iPhone 6 Plus come «obsoleto» nell'aprile 2024. L'abbandono di WhatsApp rimane però un colpo amaro per gli utenti, dato che questo modello è uno degli smartphone più venduti della multinazionale.

Secondo gli esperti del settore è improbabile che molti dei dispositivi interessati vengano ancora utilizzati attivamente, ma le conseguenze potrebbero farsi sentire, soprattutto nei mercati emergenti o dagli utenti più anziani.

Cinque mesi devono essere sufficienti per il passaggio

WhatsApp ha fatto l'annuncio con un periodo di preavviso di cinque mesi. Gli utenti riceveranno un avviso nell'app sull'imminente fine del suo funzionamento. Le opzioni sono chiare: passare a un modello di smartphone più aggiornato o a un altro servizio di comunicazione.

Il taglio non riguarda solo i privati, ma anche le aziende. Anche la versione business di WhatsApp, che sta diventando sempre più popolare, non funzionerà più sui vecchi dispositivi. Per molti questo sarà probabilmente un incentivo a passare più rapidamente a nuove tecnologie.

Anche KaiOS sarà disattivato nel 2025

Ma gli utenti di iPhone non sono gli unici interessati. WhatsApp ha annunciato che nel 2025 terminerà anche il supporto per KaiOS, un sistema operativo per telefoni cellulari di base.

Questo sistema è utilizzato su circa 130 milioni di dispositivi in oltre 100 Paesi del mondo, compresi modelli iconici come la nuova edizione del Nokia 8110.

Questo riguarda in particolare gli utenti dei mercati emergenti, per i quali i telefoni a basso costo con WhatsApp hanno svolto finora un ruolo centrale nella comunicazione digitale. Oltre 70 modelli diversi saranno interessati dallo switch-off.