«Non vai dal medico?» La prevenzione è un tabù per una persona su tre: quando la paura frena la salute

Covermedia

3.9.2025 - 16:00

Uno studio del Max-Planck-Institut rivela che il 30% delle persone preferisce non conoscere eventuali malattie, anche quando una diagnosi precoce potrebbe fare la differenza. A pesare sono stigma, ansia e scarsa fiducia nel sistema sanitario.

Covermedia

03.09.2025, 16:00

03.09.2025, 16:10

Fare prevenzione può salvare la vita, ma non tutti vogliono davvero sapere.

Un semplice prelievo o la lettura della cartella clinica basterebbero a individuare malattie in fase iniziale, eppure un terzo delle persone sceglie di evitare informazioni sulla propria salute. Lo dimostra un'analisi condotta su oltre 560.000 individui in 25 Paesi dal Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Il rifiuto di conoscere i propri rischi cresce soprattutto per malattie non curabili: il 41% non vuole sapere nulla dell'Alzheimer, il 40% dell'Huntington. Ma la tendenza riguarda anche patologie trattabili: oltre il 31% evita test per l'HIV, il 29% per il cancro, il 24% per il diabete.

I motivi principali? Paura di stigma sociale, senso di impotenza, sovraccarico informativo e scarsa fiducia nelle istituzioni sanitarie. «La riduzione della fiducia si accompagna a un aumento dell'evitamento delle informazioni», spiegano i ricercatori.

Un atteggiamento che ha costi alti: diagnosi tardive, terapie più complesse, ansia e incertezza per i pazienti. Per la società, più spese e maggiore pressione sul sistema sanitario. La soluzione, sottolineano gli esperti, passa da fiducia, comunicazione chiara e accesso semplificato ai servizi.

Stetoscopio smart. L'IA scopre le malattie cardiache in 15 secondi

Microrganismi. Ecco il filtro segreto contro il metano negli oceani

MicrorganismiEcco il filtro segreto contro il metano negli oceani

Novità. Un nuovo cemento rinfresca le città: fino a 5 gradi in meno senza condizionatori

