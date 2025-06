Con l'arrivo della stagione dei pollini molti italiani potrebbero affrontare i primi sintomi di febbre da fieno. Max Wiseberg, esperto di allergeni, offre utili suggerimenti per combattere i fastidi stagionali.

Covermedia Covermedia

La stagione dei pollini è alle porte, e con essa arriva il primo «Pollen Bomb» dell'anno.

La previsione di un picco di pollini da graminacee in molte zone d'Italia per il fine settimana porta preoccupazione per chi soffre di febbre da fieno.

Max Wiseberg, esperto di allergeni e noto per il suo lavoro nel campo delle allergie aeree, ha spiegato che il 95% dei soggetti con febbre da fieno è allergico ai pollini delle graminacee, che raggiungono il loro picco tra maggio e luglio.

«Questo weekend potrebbe essere il più difficile dell'anno per molti», ha detto Wiseberg.

«Il corpo reagisce come se il polline fosse una minaccia»

Il problema principale della febbre da fieno è la reazione eccessiva del sistema immunitario a pollini, polvere e altri allergeni. Quando il corpo entra in contatto con il polline, produce istamine, che causano sintomi come starnuti, naso che cola, congestione nasale e prurito agli occhi.

«Il corpo reagisce come se il polline fosse una minaccia», ha aggiunto Wiseberg.

Per alleviare i sintomi, l'esperto consiglia di iniziare con misure preventive. «Un balsamo barriera organico contro gli allergeni, come «HayMax», può essere molto utile.

Applicarlo intorno alle narici e agli occhi aiuta a intrappolare i pollini e a ridurre il contatto diretto con il corpo», ha affermato Wiseberg.

Importanti le precauzioni anche in casa

Inoltre, è importante prendere precauzioni anche dentro casa. «Mantenere finestre e porte chiuse, pulire regolarmente e lavarsi il viso o fare una doccia al rientro in casa sono azioni che riducono l'esposizione ai pollini», ha suggerito l'esperto.

Wiseberg ha anche consigliato l'uso di occhiali da sole avvolgenti per proteggere gli occhi all'aperto e, se necessario, l'uso di farmaci.

«Gli antistaminici possono essere utili per contrastare i sintomi, ma ricordate che ogni persona reagisce in modo diverso. Provate diversi rimedi per capire quale funziona meglio per voi», ha concluso.

Con queste raccomandazioni, chi soffre di febbre da fieno può affrontare con maggiore serenità la stagione dei pollini e minimizzare i disagi causati dall'allergia.