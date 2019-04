Profumi e fragranze: i misteri rivelati dalla scienza

bottle of Perfume and orchid When: 06 Sep 2011 Source: Covermedia

Ecco i consigli degli esperti sulle più incantevoli combinazioni di note aromatiche.

La maggior parte di noi ha un profumo distintivo, che sia quello di una grande marca o un olio essenziale dell’aromatherapy, e non uscirebbe mai di casa senza spruzzarne almeno un po' nei punti cruciali, come i polsi e il collo. Ma siamo sicuri di sapere proprio tutto sulla nostra fragranza preferita? Il team di Cover Media ha parlato con uno dei suoi esperti, per scoprire anche i nuovi trend di stagione.

«Le note superficiali sono evidenti non appena il liquido tocca la nostra pelle», dice lo specialista di bellezza Leighton Denny. «Di solito sono più leggere degli altri ingredienti e la loro azione dà forma al profumo nel complesso».

Subito dopo le prime note, arrivano alle narici quelle intermedie.

«Le note di mezzo sono il cuore del profumo, che si consolida sulla pelle. È uno strato importante, che definisce la fragranza nel suo aroma finale».

All’appello mancano solo le note di base, cioè quelle che determinano la durata del profumo.

«Le note di base ci offrono anche un background con il quale apprezzare le note superficiali», ha aggiunto l’esperto. «Il fatto che la maggior parte delle fragranze possiede note di base simili è interessante: questo avviene perché esistono solo poche note in grado di durare abbastanza da formare una base stabile per una fragranza».

Un altro aspetto importante nella scelta di un profumo è la reazione della nostra pelle al suo contatto. Fattori come i geni, la chimica della pelle, l’alimentazione, lo stress, i farmaci e la temperatura possono influenzare lo sviluppo di un profumo, e per questo per alcune persone è necessario applicare altri prodotti sulla pelle prima di spruzzare il profumo, di modo che allungarne la vita.

«Gli oli sulla pelle si dissolvono e trattengono le molecole dell’aroma», continua Denny. «Per questo più la pelle è unta, più intenso e più duraturo sarà il profumo. Se abbiamo la pelle secca dobbiamo creare una barriera tra la pelle e la fragranza, per esempio con una crema idratante o un eau de parfum solido. Io consiglio Light and Dark Original Touch Up Solid EDP che, sulla pelle secca, può raddoppiare la durata della nostra fragranza».

Proviamo anche l’edizione limitata di Diptyque. Eau Rose Solid Perfume, alle rose di Damasco, o Glossier You Solid Perfume, al pepe rosa e radice di iris.