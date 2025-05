L'energia solare non solo dà energia alle persone, ma fornisce anche elettricità. Questo fa bene all'ambiente e al portafoglio. Immagine: Unsplash, Anjuta Jankovic

Rinnovabile, ecologica e pratica: la produzione di elettricità dall'energia solare ha molti vantaggi. Swisscom è favorevole e gestisce 132 impianti fotovoltaici in tutta la Svizzera.

L'energia solare protegge l'ambiente perché non produce CO2 nociva durante la produzione di elettricità.

È rinnovabile e viene utilizzata, ad esempio, come impianto fotovoltaico per generare elettricità.

Swisscom sta installando impianti solari nei propri edifici e ne ha già messi in funzione 132. Mostra di più

È arrivata la primavera e le persone si riversano nei parchi per ricaricarsi al sole. L'energia solare ha molte proprietà importanti, rafforza la mente e, soprattutto, è adatta alla produzione di elettricità sostenibile. Sempre più aziende utilizzano l'energia solare.

L'energia solare è rinnovabile e rispettosa del clima, poiché non produce emissioni nocive durante la produzione di elettricità. A differenza dei combustibili fossili, che sono limitati e rilasciano CO2 dannosa per l'ambiente durante la produzione di elettricità, l'energia solare è un'alternativa ecologica.

Proteggere l'ambiente e ridurre le bollette elettriche

Che si tratti di un sistema fotovoltaico per generare elettricità, di un sistema solare termico per riscaldare l'acqua o per supportare i sistemi di trasporto o di riscaldamento: L'energia solare viene utilizzata in molti modi diversi e contribuisce a ridurre i costi dell'elettricità.

Quindi, se in futuro vorrete ricaricare il vostro e-scooter o riscaldare l'acqua della doccia con l'energia solare, non dovrete essere degli esperti. Con l'energia solare, chiunque può generare da sé parte dell'elettricità della propria casa o del proprio appartamento. I pannelli solari vengono semplicemente installati sul tetto o sul balcone e collegati a una presa esterna con fusibile.

L'energia solare non è sempre disponibile quando è più necessaria, ad esempio nelle grigie giornate invernali. Ma nessuno deve stare al freddo: I potenti pannelli montati verticalmente sulla facciata mantengono la casa calda anche in inverno.

Swisscom genera energia solare

Swisscom sta installando sistemi solari sui propri edifici e ne ha già messi in funzione 132. Dal 2010, Swisscom ottiene la restante elettricità esclusivamente da fonti rinnovabili come l'energia idroelettrica o eolica. Un terzo proviene direttamente da fonti rinnovabili in Svizzera.

Sui tetti, sulle antenne o sulle facciate: Swisscom gestisce 132 impianti fotovoltaici ed è uno dei maggiori sviluppatori privati di impianti solari in Svizzera. Swisscom

Le possibilità strutturali per gli impianti fotovoltaici di Swisscom sono limitate, poiché non tutte le superfici dei tetti sono adatte. Tuttavia, questo non è un ostacolo: Swisscom vuole generare energia solare su tutte le superfici adatte e costruire almeno 200 nuovi impianti entro il 2030.

5 vantaggi dell'energia solare

1. Fonte di energia rinnovabile L'energia solare è disponibile per tutti finché splende il sole. Offre un'alternativa sostenibile ai combustibili fossili, le cui risorse sono limitate. Mostra di più

2. Rispetto dell'ambiente L'energia solare contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, in quanto non vengono creati rifiuti nocivi durante la produzione di elettricità. Mostra di più

3. Riduzione dei costi dell'elettricità I sistemi solari consentono alle famiglie e alle imprese di ridurre significativamente la bolletta elettrica. Mostra di più

4. Un'ampia gamma di applicazioni: L'energia solare può essere utilizzata in varie forme, ad esempio per generare elettricità (fotovoltaico), per riscaldare l'acqua (solare termico) o per supportare i sistemi di trasporto e di riscaldamento. Mostra di più

5. Facilità d'uso: I pannelli solari sono facili da installare da soli, ad esempio sul tetto o sul balcone. Mostra di più