Mantenere i piedi sani nei mesi freddi è fondamentale per evitare secchezza, screpolature e infezioni. Ecco le strategie migliori per prendersene cura.

Covermedia Covermedia

Durante l'inverno, i piedi sono spesso trascurati, ma il freddo, l'umidità e le calzature pesanti possono causare secchezza, screpolature e irritazioni.

La podologa Molly Chilvers, ambasciatrice del marchio Footmender All in One, condivide quattro passi fondamentali per mantenerli in salute.

1. Idratazione costante

La pelle dei piedi tende a seccarsi facilmente in inverno a causa della bassa umidità. «Il freddo e il clima rigido privano la pelle della sua naturale idratazione, aggravando la secchezza», spiega Chilvers.

Inoltre, l'idratazione ridotta tipica dei mesi freddi può influire negativamente sulla morbidezza della pelle. Usare una buona crema idratante per piedi aiuta a mantenerli elastici e sani.

2. Scegliere calzature adatte

Scarpe pesanti e chiuse, tipiche dell'inverno, possono provocare sfregamenti, talloni screpolati e accumulo di pelle dura.

«Se la pelle è secca e meno elastica, possono formarsi crepe dolorose perché il tallone non riesce ad espandersi correttamente sotto pressione», avverte la podologa. Meglio scegliere calzature che offrano sostegno senza esercitare troppa pressione.

3. Usare calzini traspiranti

Indossare calzini troppo spessi e soffici può sembrare una buona idea, ma può causare sudorazione eccessiva, aumentando il rischio di infezioni fungine e batteriche.

«Meglio optare per calzini in lana Merino o cotone, cambiandoli ogni giorno e, se i piedi sudano, sostituirli con un paio asciutto», consiglia Chilvers.

4. Evitare scarpe bagnate

Dopo essere stati sotto pioggia, neve o ghiaccio, è fondamentale asciugare completamente le scarpe prima di riutilizzarle. «Lasciatele vicino a un termosifone, ma non direttamente sopra, perché il calore potrebbe danneggiare le colle e le cuciture», suggerisce l'esperta.

Infine, per mantenere la pelle dei piedi morbida ed elastica, Chilvers consiglia l'uso di Footmender All in One, una crema specifica per trattare pelle secca, calli, duroni e screpolature. Seguendo questi semplici accorgimenti, i piedi rimarranno in salute anche durante i mesi più rigidi.