Una nuova ricerca mostra che non tutte le proteine vengono assorbite. Alcune passano integre fino all'intestino crasso, interagendo con la flora batterica e generando effetti non sempre positivi.

Le proteine sono considerate nutrienti indispensabili: aiutano a rafforzare i muscoli, favoriscono il senso di sazietà e attivano il metabolismo.

Non stupisce quindi che il mercato sia invaso da prodotti «high protein», dagli shake agli snack proteici, pensati per sportivi, persone a dieta o semplicemente salutisti. Ma uno studio della North Carolina State University ridimensiona un mito diffuso: non tutte le proteine vengono digerite nello stesso modo e non tutte risultano utili all'organismo.

I ricercatori hanno analizzato sei fonti proteiche – soia, caseina, riso integrale, lievito, pisello e albume – su due gruppi di cavie: una priva di flora intestinale e una con microbiota sano. È emerso che una parte significativa delle proteine attraversa il tratto digestivo senza essere scissa, arrivando così integra fino al colon. Qui diventa nutrimento per i batteri intestinali, che a seconda del substrato producono composti benefici o nocivi.

Nel colon, infatti, alcune reazioni portano alla formazione di acidi grassi a catena corta, utili e antinfiammatori. Altre invece rilasciano sostanze problematiche come ammoniaca, ammine o solfuri, che possono accentuare sintomi di colon irritabile o infiammazioni croniche.

Lo studio ha evidenziato differenze notevoli tra le fonti: il riso integrale ha mostrato la peggior digeribilità, con quasi la metà delle proteine ingerite ritrovate intatte nelle feci. Anche l'albume, pur considerato di alta qualità secondo l'indice PDCAAS, ha lasciato un'alta percentuale di residui, complici proteine resistenti come avidina e lisozima. La caseina si è rivelata più digeribile, ma ha comunque mostrato la presenza di proteine batteriche non utilizzate. Soia e pisello, al contrario, si sono comportati meglio del previsto, con alta disponibilità e solo pochi composti antinutrizionali (inibitori enzimatici e lectine).

Per gli studiosi, il messaggio è chiaro: la qualità delle proteine non dipende solo dall'origine animale o vegetale, ma dalla loro composizione molecolare e dalla reazione che hanno nel nostro intestino. «Quello che arriva nel colon ha un impatto diretto sulla salute», spiega la coordinatrice della ricerca Ayesha Awan. «E gli effetti non sempre vanno nella direzione desiderata da chi sceglie una dieta ad alto contenuto proteico».

Un invito quindi a scegliere con più attenzione le fonti proteiche, senza affidarsi ciecamente alle etichette, ma considerando che l'eccesso di certe proteine può essere non solo inutile, ma addirittura dannoso per la salute digestiva.