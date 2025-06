Gli utenti di WhatsApp sono arrabbiati dopo l'annuncio del modello pubblicitario. Gemini @blue News

WhatsApp, un tempo salutato come un paradiso senza pubblicità, sta aprendo le porte ai messaggi commerciali. Un annuncio che ha scatenato un putiferio sui social media la scorsa settimana e che ha fatto insorgere gli utenti di tutto il mondo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Contrariamente a quanto promesso in precedenza, in futuro i contenuti sponsorizzati saranno visualizzati nella scheda «Notizie» di WhatsApp.

L'organizzazione NOYB critica aspramente le azioni di Meta e sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali.

Molti utenti si sentono «traditi» e stanno pensando di passare a messenger più rispettosi della privacy come Signal o Threema. Mostra di più

La notizia che i contenuti sponsorizzati appariranno presto su WhatsApp ha fatto scalpore la scorsa settimana.

Commenti come «La fine di un'era», «Gradito come un buco in testa» o semplicemente «L'idea più stupida di sempre!», stanno inondando le piattaforme social, dove gli utenti arrabbiati si sfogano.

Mark Zuckerberg è particolarmente criticato, con molti utenti che lo accusano di essere unicamente preoccupato di «riempirsi le tasche». Un'accusa particolarmente grave vista la promessa che WhatsApp sarebbe rimasta priva di pubblicità dopo l'acquisizione nel 2014.

«Mai fidarsi di Zuck», è un commento ricorrente che illustra la profonda sfiducia nei confronti del miliardario tecnologico.

Come Meta ha annunciato la scorsa settimana, in futuro gli annunci pubblicitari appariranno nella scheda «Notizie» tra i singoli messaggi di stato.

Un portavoce ha confermato che si tratta di un'introduzione globale e graduale.

Meta attingerà a un'ampia gamma di dati degli utenti, tra cui la posizione, la lingua, i canali seguiti, il comportamento di interazione con la pubblicità e, per gli account collegati, anche le preferenze pubblicitarie di Facebook e Instagram.

Un utente ha commentato laconicamente: «Almeno è nascosto in un posto che non guardo mai. Per ora».

I protezionisti dei dati lanciano l'allarme

Ma le dure critiche ai piani di Meta non provengono solo dagli utenti. I protezionisti dei dati si spingono oltre, etichettando l'approccio come «illegale».

NOYB (None Of Your Business) vede una chiara violazione del diritto comunitario. Max Schrems, presidente dell'organizzazione, critica il fatto che i dati provenienti da diverse piattaforme siano collegati tra loro e utilizzati per la pubblicità personalizzata senza che gli utenti possano scegliere. Senza un consenso volontario, ciò è «chiaramente illegale».

NOYB sta già valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale contro il gigante tecnologico.

Meta, tuttavia, assicura di non vendere numeri di telefono agli inserzionisti e sottolinea che la pubblicità viene «inserita solo al di fuori delle chat private, ad esempio negli aggiornamenti di stato o nei canali».

Le conversazioni private rimangono inalterate. La fiducia degli utenti è però andata in frantumi.

«Se iniziano a sovraccaricare i messaggi di pubblicità, lascio l'app non appena appare il primo annuncio. È questione di tempo prima che ciò accada», scrive un utente di WhatsApp su «Reddit.com».

Oltre alla pubblicità, WhatsApp sta introducendo altre funzioni commerciali, tra cui canali pubblicitari in evidenza e abbonamenti a canali a pagamento.

Le alternative e la sfida del cambiamento

Alla luce di questi sviluppi, molti utenti stanno pensando di passare ad altri messenger.

Per coloro che tengono alla protezione dei dati, Signal o l'app svizzera Threema sono opzioni promettenti. Sebbene Telegram offra numerose funzioni, è in ritardo in termini di sicurezza. Gli utenti di iPhone potrebbero passare a iMessage.

Threema: messenger a pagamento dalla Svizzera. Threema

Il passaggio completo è tutt'altro che semplice. WhatsApp è il messenger dominante con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo.

Le alternative non sono compatibili tra loro, il che rende quasi impossibile la migrazione di tutti i contatti verso un altro servizio.

Un dilemma che sottolinea il potere di WhatsApp nel mercato della comunicazione digitale e alimenta ulteriormente la frustrazione degli utenti.