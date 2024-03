Le infezioni del tratto urinario (UTI) possono essere causate da una serie di motivi, tra cui la disidratazione.

Le infezioni del tratto urinario (UTI) sono infezioni comuni che molte donne probabilmente sperimentano in un certo punto della loro vita.

Un UTI è un'infezione della vescica, dei reni o dei tubi che li collegano, tipicamente causata da batteri che entrano nel tratto urinario. L'infezione può essere scomoda, causando un bisogno improvviso di urinare e dolore o bruciore quando si fa, ma può essere trattata con antibiotici, antidolorifici e abbondanti liquidi.

Niamh McMillan, Sovrintendente della Farmacia di Superdrug, ha rivelato alcune delle cause e il modo migliore per ottenere aiuto e trattamento.

Disidratazione

La disidratazione è una delle cause più comuni di UTI, insieme al sesso, alla gravidanza e alle condizioni che bloccano il tratto urinario. «L'assunzione insufficiente di acqua può portare a urina concentrata, fornendo un ambiente ideale per la crescita batterica», spiega Niamh.

«Mantenere un'adeguata idratazione è fondamentale per aiutare a diluire l'urina e ridurre questo rischio. Puntate ad almeno otto bicchieri d'acqua al giorno, per aiutare a mantenere sotto controllo i vostri livelli di idratazione».

Trattenere l'urina

Se avete bisogno di andare in bagno, è importante non aspettare troppo a lungo poiché potreste finire per avere un UTI. «Ignorare l'impulso di urinare può aumentare il rischio di un UTI», avverte l'esperta. «È importante fare pause al bagno tempestive per promuovere una salute urinaria ottimale».

Irritanti chimici

È importante controllare gli ingredienti nei vostri prodotti per l'igiene, come il sapone, poiché potrebbero contenere ingredienti che possono causare un UTI. «Alcuni prodotti per la cura personale, come saponi aggressivi e spray igienici femminili, possono irritare l'uretra, portando potenzialmente a UTI», afferma Niamh.

«Optate per prodotti delicati e senza profumo per mantenere un equilibrio sano del microbioma urinario. Mantenere una buona igiene personale senza disturbare le barriere protettive naturali può ridurre significativamente il rischio di infezione».

Vestiti stretti

Indossare vestiti stretti potrebbe aumentare il vostro rischio di contrarre un UTI. «Indossare abiti aderenti, specialmente nell'area genitale, crea un ambiente caldo e umido ideale per la crescita batterica», spiega Niamh. «Optate per tessuti traspiranti e comodi per ridurre la ritenzione di umidità e abbassare il rischio di infezione».

