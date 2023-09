Qualità e convenienza – consigli per l’acquisto di uno smartphone

L’alternativa sostenibile all’ultimo modello: gli smartphone usati funzionano ancora perfettamente, permettono di risparmiare risorse e sono nettamente più economici. Pexels, Nerosable

Chi acquista uno smartphone usato dà un contributo alla protezione dell’ambiente. I cellulari d’occasione sono convenienti e perfetti per tutti coloro che non vogliono necessariamente il modello più recente. Al momento dell’acquisto vale la pena verificare con attenzione alcuni aspetti.

Non hai tempo? blue News riassume per te: I cellulari usati rispettano le risorse e il portafoglio.

Attenzione alle truffe: come riconoscere le offerte poco serie.

Consigli per trovare un cellulare di buona qualità a un buon prezzo. Mostra di più

Hai deciso di acquistare uno smartphone usato? Secondo uno studio sugli smartphone condotto nel 2022 da Comparis, in Svizzera solo una persona su dieci acquista un apparecchio d’occasione. Tuttavia, il commercio di smartphone di seconda mano è sempre più diffuso e presenta alcuni vantaggi.

I cellulari d’occasione sono nettamente più convenienti rispetto ai nuovi modelli. Con questi consigli è possibile trovare un buon cellulare in grado di durare diversi anni.

Consigli per l’acquisto di un cellulare:

Batteria

Informati sulla capacità della batteria. Una batteria debole ha una durata breve e necessita di ricariche frequenti.

Garanzia e diritto di restituzione

Vale la pena scegliere un venditore certificato che offra la garanzia o il diritto di restituzione. In questo modo se lo smartphone non funziona come descritto oppure ha dei problemi lo potrai restituire.

Segni di usura

Controlla accuratamente lo smartphone, facendo attenzione a eventuali ammaccature sulla cassa e graffi sul display. Crepe e deformazioni sono un segnale di allarme per apparecchi difettosi.

Il diffusore funziona? Vale la pena testare le apparecchiature di seconda mano e di scegliere venditori certificati. Pexels, Eren Li

Funzioni

Verifica se il touchscreen, la videocamera, l’altoparlante, il microfono e i tasti funzionano.

Modello

Tieni presente che spesso per i vecchi modelli i produttori non offrono più supporto né aggiornamenti per software e sistema operativo.

Confronto dei prezzi

Controlla le offerte simili per assicurarti un prezzo equo. Confronta le caratteristiche del prodotto, per esempio lo spazio di memoria e la videocamera.

Accessori

Ti servono nuovi accessori come cavo di ricarica, cuffie, guscio di protezione o pellicola protettiva? Forse puoi continuare a utilizzare gli accessori del tuo vecchio dispositivo.

Chi acquista uno smartphone da un privato spesso ottiene un buon prezzo e a volte anche alcuni accessori. Lo svantaggio principale è che l’apparecchio non ha alcuna garanzia. Inoltre c’è il rischio che l’acquirente non segnali tutti i difetti.

Scegliere un fornitore serio

Diversi negozi e operatori di telefonia mobile svizzeri offrono cellulari di seconda mano. Scelgono dispositivi ricondizionati e testati in base a criteri rigorosi, come Swisscom con l’offerta Secondlife Refreshed.

Puoi verificare il cellulare in tutta tranquillità presso il tuo rivenditore. Al momento dell’acquisto ti verrà data una ricevuta e, a seconda del fornitore, anche una garanzia e la possibilità di restituire l’apparecchio entro un determinato termine.

La scelta di smartphone usati è ampia, così come la qualità e le differenze di prezzo. Per questo vale la pena controllare con calma il venditore e l’apparecchio prima dell’acquisto.