Uno studio pubblicato su «Cancer Cell» mostra che specifici neutrofili, una volta entrati nel tumore, cambiano funzione e favoriscono la crescita tumorale attraverso la molecola CCL3. L'analisi di oltre 8.000 pazienti collega questo meccanismo a un decorso più aggressivo.

Vive in un microambiente complesso fatto di vasi sanguigni, tessuto connettivo e cellule immunitarie. Proprio su queste ultime si basano molte immunoterapie moderne. Ma cosa succede quando alcune cellule di difesa cambiano schieramento?

Un team guidato da Mikaël Pittet della University of Geneva e del Ludwig Institute for Cancer Research ha identificato un meccanismo di «dirottamento» immunitario. Protagonisti sono i neutrofili, tra i globuli bianchi più abbondanti e normalmente impegnati contro infezioni batteriche. All'interno del tumore, però, subiscono una riprogrammazione.

Nel microambiente tumorale, una parte dei neutrofili inizia a produrre elevate quantità di CCL3, una molecola segnale coinvolta nella comunicazione cellulare. CCL3 si lega al recettore CCR1 e invia un segnale di sopravvivenza che prolunga la vita di queste cellule, impedendo la loro normale morte programmata.

Il risultato è un effetto paradossale: cellule nate per difendere l'organismo restano più a lungo nel tumore, rilasciano ulteriori mediatori infiammatori e contribuiscono a creare un ambiente favorevole alla proliferazione delle cellule cancerose.

Nei modelli murini, la rimozione genetica di CCL3 nei neutrofili ha portato a tumori più piccoli e a una crescita rallentata. In condizioni di scarsa ossigenazione – tipiche di molti tumori solidi – la differenza è risultata ancora più marcata: senza CCL3, la sopravvivenza dei neutrofili si riduceva drasticamente.

Per verificare la rilevanza clinica del fenomeno, i ricercatori hanno analizzato oltre 190 tumori umani e animali e integrato dati di 8.305 pazienti provenienti da grandi database oncologici. È emerso che un'elevata presenza di questi neutrofili «riprogrammati» è associata a un decorso più sfavorevole della malattia.

Curiosamente, la quantità di queste cellule non sembra influenzare la risposta ai farmaci immunoterapici di tipo checkpoint inhibitor. Tuttavia, il loro numero correla con la prognosi complessiva.

Secondo gli autori, CCL3 potrebbe diventare un nuovo biomarcatore utile per stimare l'aggressività di un tumore e, in prospettiva, un possibile bersaglio terapeutico.

Il messaggio è chiaro: il sistema immunitario non è sempre un alleato automatico contro il cancro. In certi contesti, può essere «hackerato» dal tumore stesso. Comprendere questi meccanismi è essenziale per rendere le terapie immunitarie ancora più precise ed efficaci.