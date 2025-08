Uno studio del Max-Planck-Institut mostra come anomalie nella maturazione dei neuroni possano destabilizzare il cervello e aumentare il rischio di disturbi dello sviluppo.

Covermedia Covermedia

Il cervello umano è formato da miliardi di cellule nervose che si generano in tempi diversi.

Quelle nate più tardi partono svantaggiate: devono colmare il divario di crescita rispetto ai neuroni già presenti. Per mantenere l'equilibrio, il cervello accelera la loro maturazione. Ma se questo processo si altera, le conseguenze possono essere serie.

Una nuova ricerca del Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz ha osservato che le cellule nervose tardive – soprattutto quelle inibitorie, che hanno il compito di «frenare» i segnali in eccesso – maturano più rapidamente per compensare il ritardo. Questo bilanciamento è fondamentale: se alcune cellule fossero troppo forti e altre troppo deboli, la rete neuronale perderebbe stabilità.

«Senza questo meccanismo di compensazione, le connessioni tra neuroni rischierebbero di essere sbilanciate», spiega Christian Mayer, coordinatore dello studio.

Gli scienziati hanno scoperto che la velocità di maturazione dei neuroni dipende da specifici geni, regolati dalla cosiddetta «chromatin landscape», una sorta di mappa molecolare che decide quali informazioni genetiche vengono utilizzate. Errori in questo sistema di controllo, già nella fase embrionale, potrebbero contribuire allo sviluppo di patologie come autismo ed epilessia.

Secondo i ricercatori, comprendere meglio questi processi potrebbe aiutare a individuare nuovi punti di intervento per prevenire o trattare i disturbi neurologici dell'infanzia.

Il cervello umano, spiegano gli autori, è come un maratoneta: cresce lentamente ma in modo estremamente raffinato, creando reti complesse che ci permettono di imparare e adattarci per tutta la vita.