La perdita di un animale domestico non lascia solo un vuoto affettivo, ma spezza abitudini, relazioni e strutture quotidiane. Una nuova ricerca mostra quanto questo dolore sia diffuso, profondo e spesso sottovalutato.

Covermedia Covermedia

La morte di un animale domestico non colpisce solo il cuore.

Incide sul quotidiano, modifica i ritmi, svuota gesti che fino al giorno prima sembravano scontati. Le passeggiate non servono più, le ciotole restano inutilizzate, gli incontri lungo i percorsi abituali scompaiono. Il lutto entra così nella vita di tutti i giorni, non solo nelle emozioni.

Uno studio condotto nel Regno Unito su un campione rappresentativo di 975 adulti fotografa una realtà spesso ignorata. Circa un terzo degli intervistati aveva perso un animale a cui era fortemente legato. Quasi tutti avevano vissuto anche la morte di una persona cara.

Quando è stato chiesto quale perdita fosse stata la più dolorosa, oltre una persona su cinque ha indicato quella del proprio animale domestico, anche in presenza di lutti familiari rilevanti.

Quando un animale muore si perde una struttura

Il dato sorprende solo in apparenza. La sofferenza non si misura in base alla categoria del legame, ma alla sua intensità emotiva. Gli animali condividono la quotidianità senza interruzioni: scandiscono le giornate, offrono compagnia costante e una presenza affidabile.

Le relazioni con cani e gatti sono spesso prive di conflitti, aspettative o ruoli sociali complessi. Proprio questa semplicità le rende, per molti, estremamente stabili.

Quando un animale muore, quindi, non viene meno solo un affetto. Si perde una struttura. Il tempo si disorganizza, i rituali scompaiono, anche i contatti sociali legati a quelle abitudini si interrompono.

Al dolore emotivo si sommano cambiamenti concreti che rendono il lutto più difficile da elaborare.

La sofferenza resta spesso invisibile

Dal punto di vista psicologico, la reazione segue schemi simili a quelli osservati dopo la perdita di una persona. Pensieri ricorrenti, desiderio intenso, senso di colpa e difficoltà ad accettare la morte sono sintomi comparabili e misurabili con gli stessi strumenti clinici.

In circa il 7,5 per cento dei casi il dolore persiste per mesi e interferisce in modo significativo con la vita quotidiana, una percentuale simile a quella riscontrata dopo la perdita di amici stretti o parenti.

Eppure questa sofferenza resta spesso invisibile. Frasi come «era solo un animale» spingono molte persone a minimizzare il dolore e a trattenerlo. Gli psicologi parlano di lutto non riconosciuto, una condizione che rende più difficile l'elaborazione e può prolungare la sofferenza.

Riconoscere questo dolore non significa fare paragoni tra perdite, ma legittimare un'esperienza reale. Dove il lutto viene riconosciuto, anche il percorso di adattamento diventa più possibile.