  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Benessere Ecco perché cambiano le emozioni in una relazione duratura

Covermedia

10.4.2026 - 16:00

Dalla passione iniziale alla stabilità: come evolvono le relazioni e perché la routine non è sempre un problema.

Covermedia

10.04.2026, 16:00

10.04.2026, 16:05

Le relazioni di lunga durata attraversano fasi diverse.

Dopo l'entusiasmo iniziale, fatto di novità e idealizzazione, subentra una dimensione più stabile, in cui la conoscenza reciproca diventa profonda e quotidiana.

Questo cambiamento può essere percepito come una perdita di intensità emotiva, ma in realtà rappresenta un'evoluzione naturale. La relazione si basa sempre meno sulla novità e sempre più su elementi come fiducia, abitudine condivisa e sicurezza emotiva.

La gestione della cosiddetta «comfort zone»

Con il tempo, infatti, diminuiscono i gesti spontanei e le manifestazioni eclatanti, mentre aumenta la comunicazione diretta. Questo può portare a piccoli conflitti o irritazioni, spesso legati alla convivenza e alla routine. Si tratta di dinamiche normali, che non indicano necessariamente una crisi.

Uno dei fattori più rilevanti per il benessere della coppia è la gestione della cosiddetta «comfort zone». La familiarità può favorire stabilità, ma se diventa eccessiva rischia di ridurre l'attenzione verso il partner e verso sé stessi.

Per questo motivo, gli esperti sottolineano l'importanza di mantenere spazi individuali. Coltivare interessi personali, preservare amicizie e dedicare tempo a sé stessi contribuisce a rafforzare l'equilibrio psicologico e, di conseguenza, la qualità della relazione.

La comunicazione è un fattore centrale

Anche la comunicazione gioca un ruolo centrale. Con il passare del tempo tende a diventare più diretta, ma è fondamentale evitare che si trasformi in critica o aggressività. Esprimere bisogni e disagi in modo costruttivo aiuta a prevenire tensioni e incomprensioni.

Accettare che una relazione cambi è parte del processo. La stabilità non è la fine della passione, ma una fase diversa, in cui il legame può diventare più consapevole e duraturo.

Nel contesto del benessere mentale, le relazioni solide rappresentano un fattore protettivo importante. Non per la loro perfezione, ma per la capacità di adattarsi e crescere nel tempo.

I più letti

Il rientro pieno di incognite di Artemis II sulla Terra: «Ecco quando inizieremo a gioire»
Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Se il passaggio da Hormuz tornasse alla normalità, quando diminuirà il costo della benzina?
Addio Formenton? Torna Emanuelsson? Ecco tutti i movimenti di mercato di Ambrì e Lugano
Migros ha sostituito i suoi codici a barre, ecco il motivo del cambiamento

Altre notizie

Le strategie più efficaci. Ecco come gestire ansia e attacchi di panico

Le strategie più efficaciEcco come gestire ansia e attacchi di panico

Ecco perché. Carico di carboidrati nello sport: spesso ne bastano molti meno per performare al massimo

Ecco perchéCarico di carboidrati nello sport: spesso ne bastano molti meno per performare al massimo

Donne penalizzate?. Intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tra opportunità e rischi

Donne penalizzate?Intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tra opportunità e rischi