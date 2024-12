I cellulari sono ormai un classico regalo di Natale. Con un cellulare usato fai felici i tuoi cari e al tempo stesso tuteli l’ambiente. Pexels, Tima Miroshnichenko

Chi ha detto che i cellulari d’occasione non possono stare sotto l'albero? Acqua passata! Cinque motivi per regalare quest’anno uno smartphone di seconda mano.

Hai fretta? blue News riassume per te: Chi a Natale regala cellulari usati contribuisce all’economia circolare.

Swisscom ricondiziona i dispositivi usati e li reimmette sul mercato.

I cellulari d’occasione sono controllati e riparati prima della vendita e spesso hanno una garanzia di reso. Mostra di più

Telefonare, condividere foto oppure aprire una porticina nell’app calendario dell’Avvento: gli smartphone sono compagni importanti della vita quotidiana. I dispositivi sono spesso sostituiti con nuovi modelli anche se funzionano ancora senza problemi, ad esempio come regalo di Natale.

E siccome certi utenti di cellulari amano possedere lo smartphone più recente, quando scelgono un cellulare come regalo preferiscono i nuovi modelli. Eppure ci sono buoni motivi a favore dei dispositivi rigenerati.

1. I cellulari usati tutelano le risorse della terra

Chi fa riparare un cellulare difettoso o acquista un dispositivo usato anziché sostituirlo con un nuovo modello contribuisce alla tutela dell’ambiente. Infatti, la produzione di dispositivi nuovi richiede materie prime preziose come metalli nobili, la cui estrazione è dannosa per l’ambiente.

Utilizzare i cellulari e altri apparecchi elettronici il più a lungo possibile e riciclarli al termine della loro durata d’utilizzo è fondamentale affinché le materie prime dei vecchi dispositivi ritornino in circolo. A Natale chi regala un cellulare usato fornisce un contributo importante all’economia circolare.

2. I dispositivi d’occasione sono perfettamente funzionanti

Che i dispositivi usati non funzionino correttamente è un falso mito. I rivenditori come Swisscom prima della vendita controllano i dispositivi riciclati e li riparano se necessario. I dispositivi d’occasione possiedono una buona durata della batteria e sono spesso forniti con una garanzia di più anni.

Swisscom offre dispositivi d’occasione in diverse dimensioni, colori e livelli di qualità e concede una garanzia di dodici mesi. Se il cellulare non corrisponde alle aspettative, i clienti e le clienti possono semplicemente restituirlo.

3. I cellulari usati sono «in»

I dispositivi d’occasione sono «out»? Al contrario! Attualmente circa un quinto dei giovani tra i 12 e i 19 anni in Svizzera possiede uno smartphone usato. Nel programma di ricondizionamento Refreshed di Swisscom il numero di dispositivi riconsegnati e riciclati è nettamente aumentato dal 2016.

4. Chi acquista cellulari usati risparmia

I dispositivi usati sono più convenienti rispetto ai nuovi. A fine anno capita di essere un po’ a corto di liquidità, tuttavia è possibile regalare una grande gioia ai propri cari con un cellulare d’occasione a prezzo conveniente.

Prima dell’acquisto vale la pena confrontare il prezzo del cellulare usato con quello di un dispositivo nuovo simile, ad esempio sul sito web per clienti privati di Swisscom.

5. Ampia scelta

Prima di Natale i negozi sono ben riforniti e la scelta di cellulari è ampia. Anche al di fuori del periodo dell’Avvento è disponibile una vasta scelta di cellulari usati di vari modelli e marchi, che probabilmente non sono più disponibili come nuovi.

Prolungare la durata di vita dei cellulari

I cellulari dei tuoi cari funzionano tutti impeccabilmente? Accessori come cover, custodie impermeabili per le attività all’aperto o pellicole protettive per proteggere lo schermo dai graffi sono regali natalizi utili che prolungano la durata di vita dei dispositivi.

Oggigiorno ci sono cover realizzate in materiali ecologici come plastica riciclata, bambù o sughero e anche cavi di ricarica in rame riciclato. Oltre a prolungare la durata di vita dei cellulari questi accessori sono al tempo stesso sostenibili ed eleganti.