Si dice spesso che le radiazioni delle microonde siano dannose per l'organismo e che rendano il cibo insalubre. Ma c'è del vero in queste affermazioni? blue News prova a rispondere, sfatando i miti che circondano questo popolare elettrodomestico.

Teleschau Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Le radiazioni non sono un problema per i forni a microonde testati. Secondo l'Ufficio Federale Tedesco, le cosiddette radiazioni di dispersione rimangono molto al di sotto dei limiti della legge, anche in prossimità dei forni.

Si verifica una perdita di sostanze nutritive, ma non superiore a quella che si verifica con un fornello. Il microonde conserva le vitamine altrettanto bene dei metodi di cottura tradizionali, purché si seguano le istruzioni per l'uso.

Osservate le regole di sicurezza: niente metallo, niente melamina, niente contenitori chiusi. Se si seguono queste regole di base, l'uso del microonde è sicuro, anche per i bambini piccoli o le donne in gravidanza. Mostra di più

Il microonde non è più solo un apparecchio per riscaldare o scongelare. Che si tratti di cosciotto d'agnello con verdure, di un gratin o di una torta, il microonde cuoce, gratina e griglia.

Il fatto che lo faccia con le radiazioni elettromagnetiche fa ancora paura ad alcuni. Ma se si presta attenzione ad alcuni aspetti, non c'è nulla da temere - almeno secondo le conoscenze attuali.

Microonde: pericoloso o innocuo?

Il primo microonde è arrivato sul mercato negli Stati Uniti alla fine degli anni Quaranta. Si trattava di una scatola alta quasi come un uomo, che pesava diverse centinaia di chili e costava 5'000 dollari.

Oggi questo apparecchio è presente in quasi tre quarti delle case. È piccolo, non è più così costoso e molti lo trovano pratico, ma altri lo trovano pericoloso.

L'uso del microonde è certamente criticabile. Tra questi, il fatto che può invogliare le persone a sostituire i cibi sani e cucinati in casa con pasti surgelati: in altre parole è relativamente facile mangiare male se si ha un microonde.

Ma se si parla con persone scettiche nei confronti dell'elettrodomestico, è più probabile che siano altre le critiche: le radiazioni e la distruzione dei nutrienti. Gli esperti danno il via libera su entrambi i punti.

L'esposizione alle radiazioni è solitamente molto al di sotto del valore limite

Nel caso dei microonde testati, ovvero quelli che recano il sigillo dell'Associazione VDE per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione (marchio VDE) o un marchio GS per la sicurezza testata, le radiazioni fuoriescono solo attraverso la finestra o la porta.

Il valore limite per questa cosiddetta radiazione di dispersione è di cinque milliwatt per centimetro quadrato (o 50 watt per metro quadrato) a una distanza di cinque centimetri.

Questo valore non viene mai raggiunto dai dispositivi testati. Secondo le misurazioni dell'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (BfS), in media viene raggiunto solo l'1% di questo valore.

Inoltre, le radiazioni diminuiscono rapidamente quanto più ci si allontana dal dispositivo. A un metro di distanza, si raggiunge solo un trentesimo o un centesimo di questo valore.

«Con dispositivi tecnicamente perfetti, non c'è [...] alcun rischio per la salute, nemmeno per le donne incinte e i bambini piccoli», conclude il BfS. Se il dispositivo è però visibilmente danneggiato, deve essere riparato o smaltito. È inoltre chiaro che le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza possono causare danni, ad esempio ustioni.

Il microonde non distrugge più sostanze nutritive del piano cottura e del forno

Ma che ne è dei nutrienti? Poiché le vitamine e alcuni altri nutrienti sono sensibili al calore, vengono danneggiati ogni volta che vengono riscaldati. Questo vale anche per il riscaldamento nel microonde. D'altra parte, il riscaldamento a oltre 70 gradi Celsius uccide anche i germi nocivi.

Gli esperti consigliano quindi di seguire esattamente le istruzioni di cottura del produttore dell'apparecchio per garantire che gli alimenti non vengano riscaldati per un tempo troppo lungo o troppo breve.

Se ciò viene fatto, non ci sono svantaggi in termini di sostanze nutritive rispetto all'uso della normale cucina o del forno, scrive il Centro Federale per la Nutrizione (BZfE), una piattaforma informativa del Ministero dell'Agricoltura.

Niente metallo, niente melamina, niente contenitori chiusi

Ci sono alcuni accorgimenti da tenere presente per evitare problemi con il microonde: non si deve inserire niente di metallico, niente stoviglie di melamina (potrebbero essere rilasciate sostanze nocive) e niente contenitori chiusi (per il rischio di sovrappressione).

È inoltre opportuno mescolare più spesso gli alimenti quando li si riscalda nel microonde e lasciarli per un po' di tempo a riposare dopo il segnale acustico di fine cottura.

Poiché le onde elettromagnetiche non passano in modo uniforme attraverso il cibo, ci sono punti che diventano molto caldi e punti che rimangono freddi.

Gli alimenti per bambini, in particolare, devono essere assaggiati bene prima della consumazione.