Scorrere su TikTok, Instagram o YouTube è un divertimento e un'abitudine quotidiana per molti giovani. Il loro stesso cellulare a volte sembra una vetrina riflettente: selfie radiosi dall'angolazione perfetta, pelle liscia e occhi scintillanti.
Chiunque si confronti con il proprio influencer preferito su Internet a volte nota che la propria pelle appare meno liscia accanto a lui o che i propri occhi brillano meno. Molti non si rendono conto che dietro ogni selfie c'è una macchina fotografica, una luce, una pazienza e spesso un filtro o due.
«Noi genitori dobbiamo far capire ai nostri figli che i social media non riflettono la realtà. Quasi tutte le foto di influencer famosi sono abbellite in modo più o meno sfrenato»
Michael In Albon
Responsabile della protezione dei giovani dai media di Swisscom
Soprattutto per le ragazze, le reazioni a queste immagini "perfette" vanno oltre il semplice click: I like e i commenti diventano aghi della bussola per gli ideali di bellezza che vorrebbero raggiungere. L'attuale rapporto JAMESfocus della ZHAW e di Swisscom mostra quanto questo influisca sull'autostima e sull'immagine del corpo.
Social media: ideali di magrezza e culturisti
I risultati del nuovo rapporto JAMESfocus, per il quale sono stati intervistati oltre 1100 giovani tra i 12 e i 19 anni sul tema "Social network e ideali di bellezza", mostrano che Le ragazze sentono una forte pressione per conformarsi agli ideali di magrezza. I ragazzi interiorizzano molto meno gli ideali di muscolarità".
Quanto più i giovani si sentono pressati dai contenuti dei social network a cambiare il proprio aspetto, tanto più bassa è la loro autostima. La buona notizia è che l'autostima aumenta costantemente con l'età.
Ecco quanto è importante la prevenzione
Non solo i social media, ma anche la famiglia e gli amici caratterizzano l'immagine corporea degli adolescenti. Per questo è importante sostenere gli adolescenti nell'uso dei media e insegnare loro ad avere un approccio critico agli ideali sociali di bellezza, ad esempio discutendo insieme dei contenuti online.
I genitori possono semplicemente sostenere i figli evitando commenti negativi sul proprio aspetto o sul peso degli altri. Lodare le capacità piuttosto che l'aspetto fisico rafforza la fiducia e l'autostima del bambino. Inoltre, guide online come quella di Swisscom forniscono molti consigli su come i genitori possono promuovere le competenze mediatiche in modo divertente.
