I giovani in rete Quanto i selfie influenzano l'immagine del corpo

Mario Stübi

5.12.2025

Perfettamente in scena: Conformarsi agli ideali di bellezza online mette sotto pressione soprattutto le ragazze.
Immagine: Pexels, Antoni Shkraba Studio
Immagine: Pexels, Antoni Shkraba Studio

Il nuovo rapporto JAMESfocus mostra quanto i social media influenzino l'autostima dei giovani. I genitori possono aiutarli a orientarsi tra il mondo dei filtri e la realtà.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nuovo rapporto JAMESfocus della ZHAW e di Swisscom esamina il legame tra l'uso dei social network e l'immagine corporea e l'autostima dei giovani.
  • Le ragazze sentono più pressione dei ragazzi a conformarsi agli ideali di bellezza diffusi in rete.
  • La prevenzione rafforza l'autostima e le competenze mediatiche degli adolescenti.
Scorrere su TikTok, Instagram o YouTube è un divertimento e un'abitudine quotidiana per molti giovani. Il loro stesso cellulare a volte sembra una vetrina riflettente: selfie radiosi dall'angolazione perfetta, pelle liscia e occhi scintillanti.

Chiunque si confronti con il proprio influencer preferito su Internet a volte nota che la propria pelle appare meno liscia accanto a lui o che i propri occhi brillano meno. Molti non si rendono conto che dietro ogni selfie c'è una macchina fotografica, una luce, una pazienza e spesso un filtro o due.

«Noi genitori dobbiamo far capire ai nostri figli che i social media non riflettono la realtà. Quasi tutte le foto di influencer famosi sono abbellite in modo più o meno sfrenato»

Michael In Albon

Responsabile della protezione dei giovani dai media di Swisscom

Soprattutto per le ragazze, le reazioni a queste immagini "perfette" vanno oltre il semplice click: I like e i commenti diventano aghi della bussola per gli ideali di bellezza che vorrebbero raggiungere. L'attuale rapporto JAMESfocus della ZHAW e di Swisscom mostra quanto questo influisca sull'autostima e sull'immagine del corpo.

Social media: ideali di magrezza e culturisti

I risultati del nuovo rapporto JAMESfocus, per il quale sono stati intervistati oltre 1100 giovani tra i 12 e i 19 anni sul tema "Social network e ideali di bellezza", mostrano che Le ragazze sentono una forte pressione per conformarsi agli ideali di magrezza. I ragazzi interiorizzano molto meno gli ideali di muscolarità".

Quanto più i giovani si sentono pressati dai contenuti dei social network a cambiare il proprio aspetto, tanto più bassa è la loro autostima. La buona notizia è che l'autostima aumenta costantemente con l'età.

Ecco quanto è importante la prevenzione

Non solo i social media, ma anche la famiglia e gli amici caratterizzano l'immagine corporea degli adolescenti. Per questo è importante sostenere gli adolescenti nell'uso dei media e insegnare loro ad avere un approccio critico agli ideali sociali di bellezza, ad esempio discutendo insieme dei contenuti online.

I genitori possono semplicemente sostenere i figli evitando commenti negativi sul proprio aspetto o sul peso degli altri. Lodare le capacità piuttosto che l'aspetto fisico rafforza la fiducia e l'autostima del bambino. Inoltre, guide online come quella di Swisscom forniscono molti consigli su come i genitori possono promuovere le competenze mediatiche in modo divertente.

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom

Swisscom si impegna per la sostenibilità ecologica, sociale ed economica: protezione del clima, stile di vita sostenibile e uso responsabile dei media digitali. L'azienda leader in Svizzera nel settore ICT ha già ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno di lunga data a favore della sostenibilità e, secondo la rivista "TIME Magazine", è una delle 500 aziende più sostenibili al mondo nel 2025. Swisscom Campus offre preziose conoscenze e consigli sui media digitali e sul loro utilizzo nella vita quotidiana.

