Il sovrappeso e l'obesità continuano a essere un problema significativo in Europa e nel resto del mondo.

Anche in Italia, i dati recenti rivelano che l'obesità e il sovrappeso sono problematiche diffuse e preoccupanti.

Secondo il Rapporto Barometro dell'Obesità 2021, oltre il 46% degli adulti è in eccesso di peso, con il 36,1% in sovrappeso e l'11,5% obeso. Inoltre, il 26,3% dei bambini e adolescenti tra i 3 e i 17 anni è sovrappeso o obeso​. In questo contesto, gli esperti di The Slimming Clinic, la più grande clinica di dimagrimento online del Regno Unito, hanno condiviso quattro consigli efficaci per chi cerca di perdere peso. Ecco cosa suggeriscono.

Alimentazione consapevole

Basata sul concetto buddista della consapevolezza, l'alimentazione consapevole consiste nel prestare attenzione e essere consapevoli di ciò che si consuma. «Invece di concentrarti solo su cosa mangi, presta attenzione a come mangi», consiglia la dietista Sarah Abdula. «Rallenta, gusta ogni boccone e ascolta i segnali di fame e sazietà del tuo corpo».

Sonno

Studi hanno dimostrato che dormire meno di sei ore per notte è associato a un indice di massa corporea (BMI) più elevato. «La mancanza di sonno influisce negativamente sugli ormoni che regolano l'appetito, come la leptina e la grelina», spiega la dottoressa Charlotte Norton. «Questo può portare a sensazioni di fame e alla necessità di mangiare di più per sentirsi sazi».

Per migliorare quantità e qualità del sonno, si consiglia di limitare l'uso di schermi prima di andare a letto, assicurarsi che la camera da letto sia buia e ridurre il consumo di caffeina e alcol. Se i problemi di sonno persistono, è consigliabile consultare un medico.

Gestione dello stress

Lo stress cronico può sabotare i tuoi sforzi di perdita di peso scatenando l'alimentazione emotiva e promuovendo l'accumulo di grasso, specialmente attorno all'addome.

«Si possono adottare misure per affrontare lo stress, incorporando attività che lo riducono nella tua routine», afferma Norton, direttore medico della clinica. «Per alcune persone, lo yoga, la meditazione o gli esercizi di respirazione profonda possono essere utili, per altri, attività come passeggiare con il cane, correre o leggere un libro possono aiutare. È importante imparare a identificare quando i livelli di stress stanno aumentando e prendere le misure appropriate. Questo non solo migliorerà la tua salute generale, ma aiuterà anche a ridurre la tendenza a mangiare eccessivamente e a ingrassare».

Idratazione e fibre

Molti sottovalutano l'importanza dell'idratazione e delle fibre per la gestione del peso. «Rimanere idratati durante il giorno bevendo molta acqua riduce la probabilità di scambiare la sete per fame», suggerisce Abdula. «Inoltre, poiché il consumo di acqua è associato a un aumento dell'attività simpatica, che è collegata al tuo metabolismo, bere più acqua può anche aiutare ad aumentare il tuo tasso metabolico e la quantità di energia che bruci. Si raccomanda agli adulti di bere circa 1,5 a 2 litri al giorno. Aumentare l'assunzione di fibre da frutta, verdure e cereali integrali può aiutarti a sentirti sazio più a lungo, facilitando la perdita di peso».

Se hai provato vari metodi senza successo, considera di chiedere aiuto a esperti di gestione del peso

