Investire nel kit da corsa giusto aiuta a costruire fiducia, motivazione e a prevenire gli infortuni.

Covermedia Covermedia

Se siete alle prime armi con la corsa, alcuni accorgimenti possono fare la differenza: aiutano a evitare infortuni e rendono l'esperienza più piacevole e gratificante.

«Intraprendere un percorso di corsa, che siate principianti o stiate riprendendo dopo una pausa, richiede un approccio attento per garantire sicurezza e divertimento», spiega Neil Yoxall, Sales Manager di Silva per Regno Unito e Irlanda.

Per aiutarvi a cominciare con il piede giusto, Neil ha condiviso quattro consigli pratici per allenarsi in modo sicuro e raggiungere i propri obiettivi.

Iniziare gradualmente e ascoltare il proprio corpo

La regola d'oro per chi inizia è non forzare troppo. «Cominciate alternando camminata e corsa per costruire resistenza senza sovraccaricare il fisico», consiglia l'esperto. Prestare attenzione a ogni segnale di affaticamento o disagio è fondamentale.

«Iniziare gradualmente, abbinando momenti di riposo e recupero, aiuta il corpo ad adattarsi e riduce il rischio di infortuni».

Investire in un kit adeguato

Anche se correre è un'attività semplice, un buon equipaggiamento è essenziale. «Le scarpe da corsa, canotte leggere e cinture ergonomiche devono farvi sentire leggeri e liberi», spiega Neil. «Kit come lo Strive Fly Vest e la Strive Belt sono progettati per offrire comfort e praticità, permettendo di correre con fiducia e portare con sé gli oggetti essenziali».

Rimanere idratati

L'idratazione è cruciale a ogni livello di allenamento. «Sia che corriate nei parchi cittadini sia che esploriate sentieri nei boschi, è importante avere accesso a un flusso d'acqua costante almeno ogni 20 minuti», raccomanda Neil, per mantenere alte le energie e favorire il recupero.

Unirsi a una comunità di corridori

Allenarsi in compagnia può essere una spinta enorme per la motivazione. «Iscriversi a un club di corsa locale o a un gruppo può fornire supporto, ispirazione e consigli utili», consiglia Neil. «Oggi questi gruppi sono molto popolari anche su TikTok: troverete sicuramente quello giusto per voi vicino casa».