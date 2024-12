Non trascurate la vostra salute sotto le feste. Covermedia

Le feste possono mettere a dura prova la salute mentale: evitare i social media, controllare lo stress finanziario e affrontare la solitudine sono alcuni dei consigli chiave per stare meglio.

Le festività natalizie, pur essendo un momento di gioia, possono diventare difficili per la salute mentale.

Il dottor Jeff Foster, medico specializzato presso Manual (www.manual.co), condivide consigli pratici per affrontare i fattori scatenanti più comuni di stress e malessere durante questo periodo.

Pressione per soddisfare le aspettative

Il confronto con gli altri può privarci della gioia, soprattutto quando si vedono immagini delle celebrazioni sui social media.

«Anche se alcuni di noi usano i social media per lavoro, in generale non esiste un'altra forma di tecnologia così dannosa per la salute mentale», ha dichiarato Foster. «Il mio consiglio principale per proteggere la salute mentale durante il Natale è prendersi un mese di pausa dai social media».

Stress finanziario

Durante le festività, la pressione a spendere può essere intensa e avere un impatto significativo sulla salute mentale.

«Questo può essere particolarmente evidente a Natale, con la spinta commerciale a comprare», spiega il dottor Foster. «Il segreto è non farsi influenzare da ciò che fanno gli altri».

Aggiunge che spesso «il pensiero e l'impegno valgono più di regali costosi».

Solitudine e isolamento

Stare in compagnia di altre persone migliora il benessere mentale. Durante le feste, cercate di raggiungere chi potrebbe sentirsi solo.

«Se notate che qualcuno si isola, potrebbe essere un segnale che sta affrontando delle difficoltà», sottolinea Foster. «Invitateli per un caffè, una passeggiata o un pranzo insieme. Non è necessario forzare l'argomento della salute mentale: semplicemente farli parlare può essere un primo passo importante».

Disturbo affettivo stagionale (SAD)

Il SAD, spesso confuso con la depressione, è legato all'accorciarsi delle giornate e ai cambiamenti climatici tipici dell'inverno.

«Non ci sono prove definitive sull'efficacia delle lampade luminose, ma almeno 15 minuti di esposizione al sole al giorno possono aiutare. Anche uscire all'aperto, mantenere una buona routine quotidiana e fare esercizio fisico sono raccomandati», spiega Foster. «Se sospettate di soffrire di SAD, è importante consultare un medico: esistono trattamenti efficaci disponibili».