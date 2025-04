Iniziare con esercizi più lenti può aiutarti a ritrovare motivazione e fiducia in te stesso.

Covermedia Covermedia

Con l'arrivo della primavera nell'emisfero nord, molti di noi iniziano a pensare a come rimettersi in forma dopo un lungo e freddo inverno.

Per aiutarti a riprendere il ritmo, l'esperta di fitness, benessere e alimentazione Penny Weston – fondatrice della spa Moddershall Oaks e del centro wellness MADE – condivide i suoi consigli principali.

Esercizi lenti

Se stai ricominciando ad allenarti o sei alle prime armi, inizia con calma per evitare infortuni e guadagnare sicurezza.

«Se ti manca la motivazione, gli esercizi più lenti possono essere una buona opzione», spiega Penny. «La vita è diventata più stressante, veloce e totalizzante, e credo che molte persone cerchino proprio negli esercizi lenti un modo per staccare e rilassarsi».

Allenarsi a casa

Andare in palestra o fare esercizio in pubblico può essere scoraggiante e costoso: perché non allenarsi a casa?

«Non è necessario andare sempre in palestra per ottenere un buon allenamento. Puoi fare esercizi molto efficaci anche a casa usando solo il peso del tuo corpo», spiega l'esperta, aggiungendo che si possono utilizzare oggetti comuni come bottiglie d'acqua al posto dei pesi per aumentare l'intensità.

Allenarsi con un amico

Trasformare l'allenamento in un'attività sociale può renderlo più piacevole e motivante. La sana competizione può anche aiutarti a superare i tuoi limiti.

«Mantenere l'esercizio divertente e costante è fondamentale: per molti, integrarlo nella propria vita sociale è il modo migliore per riuscirci», afferma Penny. «Spesso cerchiamo inconsciamente una scusa per saltare l'allenamento e troviamo mille altre cose da fare. Ma se sai di averlo programmato con un amico, sarà più difficile rinunciare perché non vuoi deluderlo».

Avere un piano

Allenarsi senza un piano può farti perdere tempo decidendo cosa fare, anziché concentrarti davvero sull'esercizio.

«Se vai in palestra, preparati prima: sapere cosa farai ti aiuta a non vagare senza scopo», consiglia Penny. «Ti suggerisco anche di avere un piano B nel caso le attrezzature che ti servono non siano disponibili».

E aggiunge: «Se pianifichi il tuo allenamento e lo inserisci in agenda, è molto più probabile che tu lo faccia davvero».