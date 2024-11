Aumentare l'apporto proteico è fondamentale per affrontare al meglio i mesi invernali.

Durante l'inverno è facile perdere di vista i propri obiettivi di salute, sentendosi stanchi e poco motivati.

Per questo su TikTok è nata la sfida virale Winter Arc, che invita a sfruttare gli ultimi 90 giorni dell'anno per migliorarsi, puntando su un cambiamento graduale da ottobre al 1° gennaio.

Se state partecipando a questa sfida e desiderate mangiare in modo più sano, la dottoressa Kathryn Basford, medico di base presso Asda Online Doctor, propone alcuni consigli pratici.

Iniziare in piccolo Quando si fissano obiettivi di salute, è fondamentale essere realistici. Gli obiettivi sostenibili sono più facili da raggiungere e favoriscono un progresso costante.

«Le aspettative troppo ambiziose e irrealistiche sono spesso il motivo per cui molte persone abbandonano i propri propositi», spiega la dottoressa Basford. «Se volete mangiare in modo più sano durante l''arco invernale', iniziate con piccoli passi, come aggiungere un frutto o una verdura in più al giorno oppure ridurre gradualmente le calorie settimanali».

Moderazione, non eliminazione Le diete troppo restrittive, che eliminano del tutto i cibi preferiti, risultano spesso difficili da mantenere.

«Se state cercando di perdere peso o seguire un'alimentazione più sana, evitare del tutto i cibi di conforto può essere controproducente», avverte l'esperta. «La buona notizia è che potete gustare questi alimenti con moderazione. Riducendo le porzioni, si può abbassare l'apporto calorico continuando a godersi i piaceri delle feste».

Rinnovare i piatti preferiti Invece di rinunciare ai vostri piatti preferiti, provate a modificarne le ricette per renderli più sani senza sacrificare il gusto. «Per raggiungere i vostri obiettivi, potreste dover alleggerire alcuni dei vostri cibi di conforto», suggerisce la dottoressa Basford.

«Ad esempio, sostituendo la panna nelle zuppe con alternative come latte di cocco o di mandorle, potrete ottenere un piatto più leggero senza rinunciare alla cremosità».

Aumentare l'apporto di proteine Un cambiamento semplice ma efficace è quello di integrare più proteine nei vostri pasti preferiti. «Durante i mesi invernali, le proteine sono essenziali per sentirsi sazi più a lungo e contrastare la voglia di cibi consolatori», spiega l'esperta. «Inoltre, aiutano a mantenere stabili i livelli di energia. Inserite nella vostra alimentazione fonti proteiche sane come carni magre, pesce, latticini, legumi, noci e semi».

Seguendo questi consigli, affrontare la sfida «Arco d'inverno» sarà più semplice e gratificante!

