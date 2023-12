Come combattere ansia e stress, da sempre nemici della quotidianità. Ecco come cominciare il 2024 con maggiore serenità e tranquillità è possibile.

Helen Wells, direttrice della clinica The Dawn, un centro benessere e struttura di riabilitazione per dipendenze e salute mentale con sede in Thailandia, ha spiegato cosa si può controllare per iniziare al meglio il nuovo anno.

Il respiro

Essere consapevoli del proprio respiro può aiutare a combattere lo stress e l’ansia. «Tenere sotto controllo lo stress inizia immediatamente con il prendere il controllo cosciente del nostro respiro. Fai un respiro profondo, fino al naso, in gola e giù nella pancia, quindi lascialo uscire lentamente», dice Helen.

«Fallo di nuovo. Prova a rendere le tue espirazioni ancora più lunghe delle tue inspirazioni, e pensa a cosa vuoi effettivamente espellere durante l'espirazione. Quando inspiri, pensa se lo stai facendo per rilassarti, per calmarti o per rilassarti».

Il cibo

Mangiare in maniera corretta ha un impatto positivo sulla salute. «Il cibo è un'enorme fonte di conforto per molte persone e lo stress tende a farci desiderare carboidrati e zuccheri in proporzioni epiche», avverte l'esperta.

«Sfortunatamente, sono questi alimenti a soluzione rapida che tendono ad avere impatti negativi sulla nostra salute generale. I nostri corpi e il nostro cervello funzionano meglio quando sono nutriti con una dieta varia ed equilibrata. È dimostrato che gli alimenti freschi e sani hanno impatti positivi significativi e duraturi sulla nostra salute fisica e mentale».

Il sonno

Il sonno è vitale quando si tratta della tua salute mentale e fisica. «Ci tradiamo costantemente su questo bisogno fondamentale e poi ci chiediamo perché ci sentiamo così fuori», afferma Helen.

«Igiene del sonno significa creare un ambiente in cui dormire e routine quotidiane che promuovano un sonno costante e ininterrotto. Ciò include cose come trovare il tempo per rilassarsi con lo stretching o la lettura, spegnere gli schermi almeno 30 minuti prima di spegnere le luci, evitare la caffeina pomeridiana e limitare l'alcol».

L’allenamento

Può essere difficile entrare nella routine dell'esercizio fisico, ma è un ottimo modo per migliorare l’umore e mantenere il corpo sano. «L'esercizio fisico migliora il tuo umore, fa funzionare meglio il tuo corpo e sviluppa sia la forza fisica che la tenacia mentale», spiega Helen.

«L'esercizio fisico è molto connesso alla salute mentale, non solo per il rilascio di endorfine che ci fanno sentire più positivi ed energici, ma anche per la pausa che dà al nostro cervello mentre ci concentriamo sul compito fisico da svolgere».

Covermedia