Provare nuovi esercizi è fonte di ispirazione ed evita di cadere nella noia.

Covermedia

Se i tuoi allenamenti abituali stanno diventando monotoni, il primo passo è esplorare nuovi esercizi.

Esiste un'ampia varietà di attività che puoi integrare nella tua routine di allenamento, pertanto è essenziale scoprire quali sono più efficaci per te.

Tom Kolecki, personal trainer e preparatore di forza e condizionamento, ha rivelato quattro esercizi creativi che puoi incorporare nella tua routine di allenamento.

Squat sulla sedia

Questo semplice esercizio è un ottimo modo per aiutare a rafforzare la parte inferiore del corpo.

«Trova una sedia robusta e posizionala dietro di te. Abbassa il corpo fino a sfiorare quasi il sedile, poi risollevati in piedi», dice Tom. «È un gioco di forza e precisione che fa lavorare le gambe. Questo aiuterà a rafforzare la parte inferiore del corpo mentre affina la precisione e l'equilibrio, portando a gambe toniche e stabilità migliorata. Questo esercizio migliora anche la forza funzionale, beneficiando le attività quotidiane. Coinvolge i principali gruppi muscolari come i quadricipiti, gli hamstring e i glutei, promuovendo la forza e la resistenza complessiva della parte inferiore del corpo».

Affondi inversi con torsione

Questo esercizio può aiutarti a migliorare il tuo equilibrio e a rafforzare i muscoli delle gambe.

«Eleva gli affondi tradizionali con una torsione. Fai un passo indietro in un affondo e ruota il torso verso la gamba anteriore. Questo esercizio rafforza i muscoli delle gambe e coinvolge gli obliqui, affinando l'equilibrio e la coordinazione per un corpo più forte e agile», spiega Tom. «L'incorporazione dell'elemento rotazionale aumenta la stabilità del core, rafforzando i muscoli ai lati del torso. Questo movimento migliora la forza funzionale, aiutando nelle attività che richiedono equilibrio dinamico e potenza rotazionale».

Camminate a inchworm

Le camminate a inchworm sono un esercizio efficace perché colpiscono più gruppi muscolari.

«Rafforza e allunga il tuo corpo con le camminate a inchworm. Inizia in piedi eretto, poi piegati sui fianchi, camminando con le mani fino a raggiungere la posizione di plank», illustra l'esperto. «Questo esercizio dinamico colpisce più gruppi muscolari, inclusi gli ischiocrurali, il core, le spalle e la parte superiore della schiena. Coinvolgendo questi muscoli, le camminate a inchworm non solo migliorano la forza ma promuovono anche la flessibilità e la mobilità in tutto il corpo».

Raggiungimento dinamico in plank con torsione

Questo esercizio può aiutarti a migliorare la tua forza e coordinazione.

«Eleva il tuo esercizio di plank con torsioni dinamiche. Dalla posizione di plank, porta una mano sotto il busto, poi torna alla posizione di plank», condivide Tom. «Questo esercizio non solo rafforza il core ma migliora anche la stabilità rotazionale e la mobilità. Coinvolgendo i muscoli del core e promuovendo una rotazione controllata, il raggiungimento in plank con torsione migliora la forza funzionale e la coordinazione».

Covermedia