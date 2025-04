Esistono ingredienti naturali efficaci per favorire un sonno più profondo e rilassante, supportati anche dalla ricerca scientifica.

Covermedia Covermedia

Internet è pieno di consigli e trucchi per migliorare il sonno, ma non sempre funzionano. Per fortuna, alcuni ingredienti naturali sembrano davvero aiutare a rilassarsi e riposare meglio.

Chi fatica a dormire potrebbe trovare beneficio integrando nella propria routine serale alcuni ingredienti naturali mirati. Gli esperti di Revive Active e la terapista nutrizionale Nicola Sainty hanno individuato i quattro principali alleati del buon riposo.

Ciliegia Montmorency

Questa varietà di ciliegia è ricca di antiossidanti e composti vegetali che proteggono dallo stress ossidativo. «La ricerca dimostra che l'assunzione di estratto di Montmorency può aumentare la produzione di melatonina e migliorare la qualità del sonno in una sola settimana», spiegano gli esperti. È particolarmente indicata per chi soffre di insonnia o sonno disturbato.

Magnesio bisglicinato

Il magnesio è considerato uno degli integratori più efficaci per chi ha difficoltà a dormire. «Ricerche emergenti suggeriscono che bassi livelli di magnesio possono essere collegati a un aumento dell'ansia, a una risposta allo stress più accentuata e a disturbi del sonno», sottolineano gli esperti. Inoltre, il magnesio agisce in sinergia con il GABA, un neurotrasmettitore che riduce l'attività cerebrale e favorisce la calma. Il GABA è naturalmente presente anche in alimenti come kimchi, miso, lievito madre, riso integrale, spinaci, pomodori e funghi.

Lavanda

Tra gli ingredienti naturali più noti per favorire il sonno, la lavanda agisce grazie ai suoi composti attivi, il linalolo e l'acetato di linalile. «Queste sostanze hanno un effetto sedativo e interagiscono con il GABA e la serotonina, riducendo l'ansia prima di coricarsi», spiegano gli esperti.

Camomilla

Simbolo del relax, la camomilla è celebre per le sue proprietà calmanti, spesso utilizzata nei tè o nei prodotti profumati per favorire il sonno. «Gli effetti rilassanti della camomilla derivano dall'apigenina, un flavonoide che si lega ai recettori cerebrali delle benzodiazepine, producendo un lieve effetto sedativo», chiariscono gli esperti. Una scelta naturale ed efficace per chi desidera favorire un sonno sano e rigenerante.