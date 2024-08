Ansia

Riconoscere i fattori scatenanti può aiutare a gestire meglio l'ansia.

Covermedia

L'ansia è uno dei disturbi mentali più comuni e può causare una serie di sintomi, tra cui sbalzi d'umore e sentimenti di paura, disagio e preoccupazione.

Per aiutare chi potrebbe soffrire di ansia, Gemma Bagge, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e la nutrizionista Sophie Bertrand, esperte presso ARVRA (www.arvra.co.uk), hanno identificato quattro strategie per gestire tali sentimenti.

Riconoscere i fattori scatenanti

Il primo passo per gestire l'ansia è identificare cosa la scatena. «Tenere un diario o un giornale per annotare quando e dove si verifica l'ansia, insieme ai pensieri e ai sentimenti che la accompagnano, può aiutare a identificare schemi e fattori scatenanti», raccomandano gli esperti. «Questa autoconsapevolezza è utile, poiché riconoscere questi schemi è la base su cui possono essere costruiti meccanismi di coping efficaci».

Tecniche di rilassamento

È utile sapere cosa puoi fare per aiutare la tua mente e il tuo corpo a rilassarsi quando ti senti ansioso. «Le tecniche di rilassamento sono strumenti potenti nella lotta contro l'ansia», spiegano. «Funzionano attivando il sistema nervoso parasimpatico, che aiuta a contrastare la risposta allo stress del corpo. Tecniche come meditazioni guidate, visualizzazioni e body scan possono essere particolarmente potenti, soprattutto per coloro che trovano il silenzio e l'inattività ansiogeni».

Gestire la preoccupazione con tecniche comportamentali

Imparare a «rimandare» la preoccupazione può aiutarti a sentirti in controllo delle tue emozioni. «La preoccupazione può essere molto interferente quando svolgi la tua vita quotidiana, quindi le tecniche comportamentali offrono un approccio strutturato alla gestione della preoccupazione, una componente fondamentale dell'ansia», affermano gli esperti. «Una strategia per affrontarla è posticipare la preoccupazione a un periodo specifico. Imparando a posticipare la preoccupazione, sarà meno invadente nella tua vita e la gestirai in modo efficace, dandoti un maggiore senso di controllo». Aggiungono: «Puoi usare questo 'momento di preoccupazione' per farti strada attraverso una 'lista delle preoccupazioni' che puoi creare durante il giorno. Proprio come una lista della spesa, una lista delle preoccupazioni può aiutare ulteriormente esternalizzando le preoccupazioni, riducendone l'intensità e rendendole più gestibili».

Incorporare l'esercizio

L'esercizio è un ottimo modo per schiarire la mente e migliorare il tuo umore. «L'esercizio, dallo yoga alle attività aerobiche, come la corsa o il nuoto, può ridurre gli ormoni dello stress come l'adrenalina e il cortisolo, stimolando anche la produzione di endorfine, sostanze chimiche nel cervello che sono gli antidolorifici naturali del corpo e gli elevatori dell'umore», affermano Gemma e Sophie. «Inoltre, l'esercizio funge da sana distrazione, reindirizzando l'attenzione lontano dai pensieri ansiosi».

Covermedia