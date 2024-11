Il sonno è fondamentale per sostenere il sistema immunitario.

Durante i mesi invernali, le temperature rigide possono indebolire il nostro sistema immunitario, rendendoci più vulnerabili ai virus.

Tuttavia, ci sono diversi modi per rafforzare le difese del nostro organismo e rimanere in salute anche nei periodi più freddi. La farmacista Laura Dowling ha condiviso i quattro migliori metodi per mantenere forte il sistema immunitario.

Lavarsi le mani

Mantenere le mani pulite è essenziale per ridurre il rischio di contrarre virus. «I virus che causano tosse e raffreddore si diffondono spesso attraverso il contatto», avverte Laura. «Le persone si soffiano il naso, maneggiano denaro, toccano superfici e diffondono il virus ad altri. Lavarsi le mani frequentemente e accuratamente può aiutare a prevenire la trasmissione. E ricordate: starnutite o tossite sempre nel gomito o in un fazzoletto per ridurre al minimo la diffusione dei germi agli altri».

Dormire

Dormire a sufficienza ogni notte aiuta il sistema immunitario a combattere virus come il raffreddore. «Il sonno è fondamentale: cercate di dormire tra le 7 e le 8 ore di qualità ogni notte», consiglia la dottoressa. «Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno aiuta a regolare il ritmo naturale del corpo, essenziale per la salute generale».

Esercizio fisico

Fare esercizio fisico regolarmente, anche solo una passeggiata durante la pausa pranzo, è un ottimo supporto per il sistema immunitario. «Un'attività fisica regolare e moderata, come camminare a passo sostenuto, fare stretching leggero o esercizi con pesi, anche solo per 10 minuti al giorno, può contribuire significativamente a rafforzare le difese», spiega Laura.

Dieta

Seguite una dieta equilibrata e nutriente, ricca di alimenti che supportano il sistema immunitario. «Una dieta varia che includa verdure, frutta, cereali integrali e carni magre è fondamentale per la funzione immunitaria», sottolinea la farmacista. «La vitamina D è particolarmente importante, soprattutto nelle regioni con scarsa luce solare; perciò, nei mesi invernali, spesso è consigliata un'integrazione quotidiana».

