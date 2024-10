Mangiare cibi ricchi di vitamina C può aiutare a rafforzare il collagene nel corpo.

Covermedia

Il collagene è una proteina fondamentale per la struttura e la funzione della pelle, della cartilagine, delle ossa e dei tessuti connettivi.

Con l'avanzare dell'età, il nostro corpo produce meno collagene, causando una perdita di elasticità e compattezza della pelle.

«Il collagene è la proteina che conferisce struttura ed elasticità alla pelle», spiega la dottoressa Priya Verma, medico di base e estetico presso la PHI Clinic.

«Purtroppo, iniziamo a perderlo già dai 20 anni, e il fenomeno accelera con l'età, rendendo la pelle meno soda e più incline al cedimento».

Ecco alcune semplici azioni per aumentare il collagene.

Aumentare l'assunzione di vitamina C

Il dottor Glyn Estebanez, chirurgo estetico, sottolinea l'importanza di una dieta ricca di vitamina C per stimolare il collagene. «Gli alimenti ricchi di vitamina C, come agrumi e peperoni, svolgono un ruolo cruciale nella sintesi del collagene». Consiglia inoltre le verdure a foglia verde per i loro antiossidanti, che proteggono il collagene esistente dai danni.

Aggiungere il brodo d'ossa alla dieta

Oltre agli alimenti ricchi di vitamina C, il dottor Estebanez suggerisce il brodo d'ossa, una fonte di collagene e aminoacidi che aiuta a mantenere l'elasticità della pelle.

Evitare lo zucchero

Limitare gli alimenti zuccherati può proteggere il collagene. «Lo zucchero è il nemico del collagene», avverte il chirurgo estetico. «Distrugge il collagene attraverso la glicazione, quindi ridurre gli spuntini zuccherati può aiutare a preservare la compattezza della pelle.»

Fare esercizio fisico

Una dieta sana va integrata con l'esercizio fisico regolare, che migliora il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno alla pelle, favorendo la distribuzione di nutrienti essenziali alle cellule. «L'attività fisica regolare è essenziale, così come mantenersi idratati», afferma il Dr. Estebanez.

Infine, la dottoressa Verma aggiunge che esistono trattamenti specifici per stimolare il collagene, come il trattamento laser non chirurgico Endolift.

Covermedia