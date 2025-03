La mancanza di sonno può portare a una serie di problemi di salute.

Le vostre abitudini quotidiane hanno un effetto enorme sulla qualità del sonno notturno.

Molte persone faticano a dormire bene e questo può portare a una serie di problemi di salute se non vengono affrontati. Emma Bullock-Lynch, nutrizionista di Wassen, ha condiviso i suoi migliori consigli per dormire bene.

Alimenti che favoriscono il sonno

Secondo l'esperta, gli alimenti che contengono l'aminoacido triptofano possono contribuire a favorire un sonno migliore, poiché l'organismo lo utilizza per produrre serotonina e melatonina, ormoni chiave che regolano il sonno. Buone fonti di triptofano sono il pollo, il tacchino, i latticini e le noci.

Non mangiare troppo tardi

Anche se alcuni alimenti possono favorire un sonno migliore, non bisogna mangiare troppo vicino all'ora di andare a letto. «Consumate il pasto serale almeno due o tre ore prima di andare a letto» consiglia Emma. «Mangiare troppo vicino all'ora di andare a letto può aumentare la temperatura corporea e compromettere la qualità del sonno. Mangiando prima, si permette all'apparato digerente di lavorare prima del riposo, favorendo un sonno migliore».

Limitare la caffeina

Cercate di limitare l'assunzione di caffeina alla prima metà della giornata per evitare di disturbare il sonno. «Limitate l'assunzione di caffeina, soprattutto nel pomeriggio e alla sera» dice l'esperta. «La caffeina può rimanere in circolo per diverse ore, fino a sei o più, quindi bere caffè o tè a fine giornata può disturbare il sonno».

Esercitarsi regolarmente durante il giorno

Fare esercizio fisico all'inizio della giornata può aiutare a bruciare le energie e a sentirsi stanchi prima di andare a letto. «Un'attività fisica regolare, come lo yoga, le passeggiate o il nuoto, può contribuire a favorire il rilassamento e a migliorare la qualità del sonno» spiega Emma. Infine, se avete bisogno di un aiuto extra per addormentarvi la sera, l'esperta consiglia l'integratore Wassen Relax + Replenish, che contiene ashwagandha per favorire il rilassamento.