Lo stress può influire negativamente sulla salute dell'intestino.

L'inverno spesso mette a dura prova l'intestino, complice una dieta più pesante, meno esercizio fisico e un maggiore consumo di alcolici.

Con l'arrivo delle basse temperature, è fondamentale prendersi cura del proprio intestino, un elemento chiave per la digestione, il sistema immunitario e persino la salute mentale. Riya, nutrizionista di Nutravita, condivide i suoi consigli per mantenere l'intestino sano durante i mesi più freddi.

Declutter e distensione

Lo stress influisce sull'intestino attraverso ormoni e neurotrasmettitori che possono rallentare la digestione e alterare l'equilibrio del microbioma intestinale.

«Gli studi dimostrano che lo stress cronico può avere un impatto negativo sulla composizione del microbioma», spiega Riya. «Riducete lo stress riordinando casa, orari e dispositivi digitali. Praticate mindfulness, meditazione, respirazione profonda o yoga per rilassare la mente».

L'esercizio fisico regolare, una dieta sana e un buon riposo aiutano a calmare il sistema nervoso.

Scoprire eventuali squilibri

Essere consapevoli degli squilibri del corpo è fondamentale per un intestino sano.

«Esami come quelli delle feci, del sangue o di diagnostica per immagini possono individuare infezioni o squilibri», afferma Riya. «Con una diagnosi precisa, è possibile intervenire con farmaci, modifiche alla dieta o integratori come i probiotici».

Trascorrere più tempo con gli animali domestici

Interagire con i propri amici a quattro zampe può ridurre lo stress e stimolare il microbioma intestinale.

«Gli animali portano in casa microbi dall'esterno, rinforzando il sistema immunitario fin dall'infanzia e nel corso della vita», spiega la nutrizionista.

Abbracciare la dieta mediterranea

Limitate cibi elaborati e zuccherati che alterano il microbiota intestinale e favoriscono l'infiammazione.

«La dieta occidentale è ricca di zuccheri e alimenti trasformati, ma povera di fibre. Passate a una dieta mediterranea, basata su alimenti integrali come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre», consiglia Riya. «Questa dieta, ricca di fibre, favorisce i batteri benefici nell'intestino e riduce l'infiammazione in tutto il corpo».

