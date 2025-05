La respirazione consapevole e la meditazione possono aiutare a ridurre ansia e stress. I consigli di Yasmin El-Saie per ritrovare l'equilibrio interiore.

Covermedia Covermedia

Non è necessario essere esperti yogi per introdurre nella propria routine quotidiana semplici pratiche come la respirazione profonda e la meditazione.

Anche pochi minuti al giorno possono fare la differenza quando si tratta di calmare il sistema nervoso e affrontare lo stress.

Yasmin El-Saie, insegnante di yoga, praticante di Reiki e guru del benessere olistico con base a Londra, spiega i benefici di quattro esercizi base dello yoga, facili da praticare e altamente efficaci.

1. È tutta una questione di respiro

La respirazione è il fondamento del rilassamento. «La respirazione rapida e superficiale attiva la modalità «combatti o fuggi» e mantiene il corpo in uno stato di allerta e stress», spiega Yasmin.

«Al contrario, la respirazione lenta e profonda stimola la modalità di riposo e digestione, abbassa i livelli di cortisolo e favorisce il rilassamento».

Tra gli esercizi consigliati ci sono la respirazione a narici alternate e il Dirga Swasam Pranayama, la cosiddetta respirazione yogica in tre fasi.

2. Meditazione per la calma mentale

La meditazione è uno strumento potente per ridurre ansia e tensioni, riportando la mente al presente. «La meditazione è una delle esperienze più trasformative», afferma Yasmin.

«Ogni volta che ci sediamo nella quiete, possiamo lasciarci alle spalle i pensieri e accedere a una dimensione di pace interiore».

Un esercizio efficace e accessibile è il Tratak, che consiste nel fissare un punto o un oggetto stabile – come una fiamma – per favorire la concentrazione.

3. Pranayama Kapalabhati: il respiro del cranio

Questa tecnica di respirazione dinamica «purifica e rinvigorisce il sistema», spiega l'insegnante.

Per iniziare, «posizionate una mano sull'addome: inspirate profondamente (la pancia si espande), poi espirate (la pancia si contrae).

A questo punto, iniziate a emettere espirazioni brevi e vigorose attraverso il naso, con la bocca chiusa. Quando vi sentite a vostro agio, aggiungete anche la contrazione addominale».

4. A testa in giù per cambiare prospettiva

Se sentite il bisogno di guardare le cose da un nuovo punto di vista, Yasmin suggerisce di farlo anche a livello fisico.

«Qualsiasi posizione yoga che implichi un capovolgimento – come una verticale o la posizione del cane a testa in giù – può offrire una prospettiva nuova e sorprendente, sia sul corpo sia sulla mente».