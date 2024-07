Jet Lag

Come ridurre il malessere da fuso orario.

Covermedia

Per superare il jet lag è fondamentale prepararsi fin dalla partenza.

Il jet lag, detto anche travel fatigue, è un disturbo del sonno che insorge quando, a causa di un lungo viaggio, l'individuo è costretto ad attraversare in tempi molto rapidi diversi fusi orari, costringendo il proprio orologio biologico ad un veloce adattamento ai nuovi ritmi di luce/buio e riposo/attività del luogo di destinazione. Il malessere del viaggiatore causa insonnia, sonnolenza diurna e diversi sintomi come mal di testa, difficoltà di concentrazione, nausea, inappetenza e un generale stato di stanchezza. Marianna Kilburn, consulente sanitaria e life coach qualificata presso avogel.co.uk, ha condiviso i suoi consigli per prevenire il jet lag.

Riposa molto prima del viaggio

«Non è esattamente un segreto, ma volare può essere molto stressante: devi preoccuparti delle carte d'imbarco, del check-in, dei controlli di sicurezza e di considerare possibili ritardi», afferma Marianna. «Queste preoccupazioni possono poi essere esagerate, soprattutto se si viaggia con bambini piccoli o si ha paura di volare!». Tutto ciò può far sentire stanchi prima ancora di arrivare a destinazione. «Assicurati di riposare bene la notte prima del volo: anche se avverti qualche sintomo, almeno ti sentirai più attrezzato per gestirli di quanto avresti fatto già partendo un passo indietro!».

Evita alcol e caffeina

Bere alcol e caffè può farti sentire sonnolento dopo poche ore, quindi prova a bere qualcosa di idratante. «Non solo l'alcol è carico di sostanze chimiche infiammatorie, ma può anche disidratarti e, fidati di me, l'ultima cosa che desideri è essere disidratato durante un volo a lungo raggio», spiega l'esperto. «Similmente all'alcol, molte persone sembrano pensare che il modo migliore per sconfiggere la letargia sia contrastarla con una tazza di caffè o una bevanda energetica frizzante. La caffeina, tuttavia, inibisce la capacità di dormire e fa perdere l'equilibrio al corpo. Potrebbe anche aumentare la tua vulnerabilità alla disidratazione».

Regola il tuo ritmo circadiano

Nei giorni precedenti al viaggio, prova a sincronizzare il tuo corpo con il fuso orario della destinazione delle tue vacanze. «Se stai partendo per un volo a lungo raggio, potrebbe essere un'idea provare a sincronizzare il tuo orologio biologico con il fuso orario di destinazione qualche giorno prima del viaggio», consiglia Marianna. «Certo, questa non è un'opzione per tutti, soprattutto se lavori o hai figli, tuttavia, se hai tempo, proverei a fare piccoli passi in questa direzione».

Trascorri del tempo fuori

Una volta arrivati ​​a destinazione, trascorrere del tempo all'aria aperta può aiutare a «stimolare» il ritmo circadiano. «Che tu ci creda o no, a seconda di quando arrivi, potrebbe essere un'idea trascorrere un po' di tempo fuori», dice Marianna. «Se arrivi la mattina presto e vuoi rimanere sveglio per forzare il tuo corpo ad adattarsi, assorbire un po' di vitamina D all'aperto dovrebbe aiutarti a stimolare il tuo ritmo circadiano». Aggiunge: «È stato anche dimostrato che la luce solare può aiutare a rilasciare ormoni che migliorano l'umore come la serotonina. Quindi, invece di barricarti in una stanza d'albergo, fai una passeggiata ed esplora il tuo nuovo ambiente».

